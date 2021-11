Inaugurazione di successo per la mostra "Le Immagini della Fantasia" di Sarmede

Inaugurata la 39^ edizione della Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Le Immagini della Fantasia alla presenza del pubblico, delle artiste e degli artisti ospiti della Casa della Fantasia e delle numerose istituzioni. La Mostra si è aperta con un inedito e gioioso omaggio all’arte grazie alla presenza sul palco di Gerda Dendooven, l’illustratrice ospite d’onore della manifestazione e il Garilli Sound Project, gruppo musicale diretto da Elisabetta Garilli, musicista, compositrice, animatrice culturale di straordinario e riconosciuto talento.

Insieme, attraverso la musica, le immagini, la parola e la danza, hanno portato un messaggio capace di emozionare il pubblico in sala, sintetizzato nella dichiarazione finale: fare cultura significa produrre e portare il bene. Dopo lo spettacolo, il sindaco del Comune di Sarmede, Larry Pizzol, ha aperto gli interventi, sottolineando il valore della Fondazione Št?pán Zav?el nel mondo dell’editoria per l’infanzia e il contributo dato nei quasi quarant’anni di attività. A chiudere gli interventi e ad aprire idealmente la Casa della Fantasia è stato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. “È particolarmente emozionante ritrovarsi qui a Sarmede, nel paese dedicato alla fiaba, in occasione della 39^ edizione della Mostra Internazionale d’Illustrazione Le Immagini della Fantasia – ha dichiarato il Ministro - L’illustrazione, la fiaba, il libro, la cultura ci sostengono nella sfida che abbiamo davanti e che ci vede guida del mondo intero in questo momento storico. Abbiamo il dovere e il compito di lavorare per costruire un nuovo futuro”.

Il presidente Uberto Di Remigio ha voluto ricordare il fondatore dell’avventura di Sarmede, citando un ricordo di Št?pán Zav?el a proposito del significato di casa, tema portante della 39^ edizione: agli amici d’infanzia che gli chiedono insistentemente di fare ritorno a casa, dopo trent’anni di esilio volontario, il Maestro Št?pán Zav?el risponde: “Quando sento la parola casa penso a un albero le cui radici sono a Praga, il tronco, la chioma, i fiori sono a Rugolo di Sarmede”.

Sono stati presenti alla giornata inaugurale di sabato: Marzio Favero del Consiglio Regionale del Veneto, Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, Gianpiero Possamai, consigliere regionale delegato del presidente Luca Zaia, l’onorevole Raffaele Baratto, la senatrice Sonia Fregolent, Geert De Proost, consigliere delegato dell’Ambasciata del Belgio in rappresentanza della Comunità Fiamminga e della Regione delle Fiandre, Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0 e Flavio Salvador, vicepresidente della Banca Prealpi SanBiagio, sponsor principale della Mostra Le Immagini della Fantasia 39. L’inaugurazione è proseguita domenica mattina con l’evento a Teatro dal titolo “Caleidoscopio”, un dialogo a più voci sull’illustrazione.