A Pederobba è il giorno del taglio del nastro per il nuovo IperTosano

Nella prima mattinata di giovedì è stato finalmente inaugurato il nuovo IperTosano di via Feltrina 53 a Pederobba, presso il centro commerciale “Area 151”. Momento molto atteso da tutti i cittadini ormai da mesi, se non anni visto che il progetto è del 2006, il market è stato subito preso d'assalto da curiosi di ogni età e sesso. Aperto dalle 8 alle 20.30, fino a domenica 14 marzo sarà applicato uno sconto del 10% su tutta la spesa.

Inoltre, all’intero del centro commerciale saranno installate delle vetrine dedicate alla promozione degli artigiani e dei produttori locali per incentivare così il turismo nella Marca. Nonostante questa apertura, che darà lavoro a decine e decine di persone, ci sono ancora numerosi residenti nel territorio che non vedono di buon occhio questa nuova struttura. La paura, infatti, è che un'attività economica di questo tipo possa affossare altre attività simili ma più piccole, soprattutto quelle artigianali. In ogni caso la proprietà dell'IperTosano ha stipulato con il comune di Pederobba anche un accordo per l'ampliamento della scuola di Onigo per un valore complessivo di 1 milione 800 mila euro. Un investimento, questo, che vuol essere un segnale di distesa verso tutta la comunità di Pederobba.