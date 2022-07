Cimitero di Soligo, il nuovo parcheggio intitolato a Monsignor Pasin

Il parcheggio adiacente al cimitero di Soligo e antistante la zona dove sorge il nuovo polo logistico e amministrativo di Alto Trevigiano Servizi, è stato inaugurato nella mattinata di sabato 30 luglio. Il progetto è nato dall’idea di riqualificare un’area dismessa del territorio e renderla fruibile a tutta la comunità. Il piazzale di sosta è stato intitolato a Monsignor Giovanni Pasin che per 67 anni ha prestato il suo servizio a Soligo, prima come cappellano poi come parroco.

Il parcheggio

Sono stati realizzati 35 posti auto pubblici, con aree riservate a persone con ridotta capacità motoria, e 4 postazioni per la ricarica delle auto elettriche. Inoltre, è stato predisposto un impianto di illuminazione con lampade a led. Una cura particolare è stata riservata al verde, con la piantumazione di alberi ad alto fusto, insieme a piante mellifere per le api. I posti auto privati riservati al polo di Ats sono 16. La riqualificazione di entrambi gli spazi è stata resa possibile grazie all’accordo fra il Comune di Farra di Soligo e Ats.

I commenti

«Il parcheggio è stato pensato per essere a servizio della comunità di Farra di Soligo, oltre che fungere da accesso al nuovo polo logistico - commenta l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian -. Quest'area, frutto della riqualificazione di un capannone dismesso, avrà un importante sviluppo in futuro in quanto fungerà da sede logistica e amministrativa dell’azienda, in particolare nella zona a nordest del territorio dei 52 comuni soci che risultava scoperta. Si parla di un lotto di 12 mila metri quadri, con una superficie coperta di quasi 5mila. Il tutto sarà realizzato in un’ottica green, ossia di risparmio energetico. L’area parcheggio è stata già realizzata secondo una logica attenta alla tutela dell’ambiente».

«Mi è sembrato doveroso - spiega il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin - intitolare a Monsignor Pasin questo piazzale appena realizzato grazie all'accordo con Alto Trevigiano Servizi. Monsignor Pasin, oltre ad aver dedicato la sua vita a Soligo, ha fondato il Circolo Giovanile San Tarcisio e poi delle Madri Cristiane e le Figlie di Maria. Inoltre, ha aperto l’asilo infantile, grazie all’aiuto dei Conti Brandolini, ma soprattutto si è prodigato per i poveri, i malati e i feriti durante le due guerre. È stato anche il parroco che domenica 3 gennaio 1909 ha dato la benedizione solenne a questo cimitero di Soligo. Desidero ringraziare il Vescovo - continua il sindaco - per essere presente oggi a questa cerimonia e ringrazio Alto Trevigiano Servizi per la grande collaborazione dimostrata, che ci ha consentito di realizzare l’importante progetto di riqualificazione di quest’area che l’amministrazione comunale si era posta come obiettivo prioritario. Rivolgo, inoltre, il mio ringraziamento anche all’ingegner Casagrande e alle ditte coinvolte nei lavori per aver consegnato alla cittadinanza questa nuova area».