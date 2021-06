Inaugurata a Ponte di Piave una nuova via dedicata a Giorgio Squinzi

Il Comune di Ponte Piave, su richiesta di Polyglass S.p.A., ha deciso di dedicare una via a Giorgio Squinzi, ex Presidente del gruppo Mapei, mancato nel 2019. Subentrato al padre Rodolfo nella direzione imprenditoriale del Gruppo Mapei, Giorgio Squinzi ha trasformato l’azienda familiare in una grande multinazionale, leader nella produzione mondiale di prodotti chimici per l’edilizia, con circa 11.000 dipendenti in 57 paesi in tutto il mondo. Ha ricoperto diverse cariche istituzionali: Presidente di Federchimica dal 1997 al 2003 e dal 2005 al 2011, Presidente del CEFIC, l’Associazione dell’Industria Chimica Europea, dal 2010 al 2012 e Presidente di Confindustria tra il 2012 e il 2016.

Numerosi anche i riconoscimenti: nel 1996 riceve l’Ambrogino d’oro per l’impegno profuso nel dare lustro alla città di Milano e, nel 1998, la massima onorificenza di Cavaliere di S. Gregorio Magno in Vaticano per il buon esempio presso le comunità e nel Paese, oltre alla nomina di Cavaliere del Lavoro. Nel 2013 il Presidente della Repubblica gli conferisce l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. All’impegno costante per la famiglia e l’azienda ha affiancato, negli anni, un’attività degna di nota nello sport, nella cultura e nel sociale. È stato artefice del successo della squadra professionistica di ciclismo, per quasi un decennio ai vertici delle classifiche internazionali. Con l’acquisto del Sassuolo Calcio, ha contribuito alla crescita della squadra portandola dalla Serie C2 alla Serie A.

Mecenate generoso e visionario, ha sostenuto il restauro del Teatro alla Scala di Milano, della Peggy Guggenheim Collection di Venezia, del Museo Solomon R. Guggenheim di New York, del Teatro Petruzzelli di Bari e di numerosi altri importanti edifici del patrimonio culturale e artistico nel nostro Paese e in tutto il mondo. Sensibile ai temi sociali, il suo impegno verso la comunità, il territorio e la ricerca scientifica non è mai venuto meno: ha sostenuto numerosi progetti della Fondazione Arché, della Cascina Don Guanella, della Fondazione Le Vele, oltre a iniziative di beneficenza come la Celebrity Fight Night o le mostre organizzate presso i Musei San Domenico di Forlì. Il suo motto “Mai smettere di pedalare” ha rappresentato il suo approccio al lavoro e alla vita. Ha condiviso e lasciato in eredità questi valori ai figli Veronica e Marco.

La variazione della toponomastica, fortemente voluta da Pierluigi Ciferni, CEO di Polyglass, è stata ufficializzata mercoledì durante la cerimonia di inaugurazione alla presenza dei figli di Giorgio Squinzi e attuali Amministratori Delegati del Gruppo, Veronica e Marco Squinzi, e della sorella, avv. Laura Squinzi, Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Mapei S.p.A. Mapei e Polyglass, accomunate da un’origine familiare, sono cresciute insieme fino a realizzare risultati importanti nel settore della produzione di membrane impermeabilizzanti per l’edilizia, grazie a una visione basata su valori comuni: impegno, etica, ricerca dell’eccellenza, legame con il proprio territorio sempre con una prospettiva internazionale. Presenti alla cerimonia, organizzata dall'Amministrazione comunale di Ponte di Piave, il Sindaco Paola Roma, il Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, il Vice Presidente di Confindustria, Maria Cristina Piovesana.

Il Sindaco Paola Roma ha dichiarato: “Nel settembre 2020, la Giunta Comunale ha deliberato l’intitolazione di un tratto di via, prima denominato Via dell’Artigianato, alla memoria del Dott. Giorgio Squinzi. La figura dell'ex Presidente del Gruppo Mapei è particolarmente legata sia al mondo dell’imprenditoria di Ponte di Piave - sede della Polyglass S.p.A., una delle aziende produttive più importanti del territorio acquisita nel 2008 dal gruppo della famiglia Squinzi – che al mondo dello sport; a Ponte di Piave è infatti attiva la società sportiva “Asd Fausto Coppi Polyglass Mapei”, che negli anni ha sempre ottenuto ottimi risultati nel campo del ciclismo. Giorgio Squinzi è stato un imprenditore lungimirante, che ha guardato al mondo, forte delle radici nella propria terra. Capacità, passione, ricerca e creatività sono state determinanti per lo sviluppo del Gruppo Mapei: Ponte di Piave non poteva che rendere omaggio all’uomo, all’imprenditore, allo sportivo dedicando una Via nel territorio comunale”.

L’Amministratore Delegato di Polyglass Pierluigi Ciferni ha voluto sottolineare l’importanza di questo avvenimento: “Siamo riconoscenti al Comune di Ponte di Piave e in particolare al Sindaco Paola Roma per aver accolto la nostra proposta di intitolare la via d’accesso alla nostra sede al Dottor Giorgio Squinzi; una richiesta sentita da tutti i dipendenti della Polyglass per onorare la memoria del Dottore, che tanto ha fatto per noi e per la comunità di Ponte di Piave. Tanti sono i ricordi che chiunque di noi lo abbia incontrato porta con sé: passare ogni giorno in Via Squinzi per recarci al lavoro sarà uno stimolo in più per non smettere mai di pedalare”.