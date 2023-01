Cadore Mare, inaugurata la rotonda di Codognè: «Obiettivo meno incidenti»

Messo in sicurezza uno degli snodi più critici per la viabilità della Cadore Mare. Lunedì 23 gennaio, a Codognè, è stata ufficialmente inaugurata la rotonda davanti alla sede di Piave Servizi, i cui lavori si erano conclusi già a dicembre.

Al taglio del nastro hanno preso parte Lisa Tommasella, sindaco di Codogné, Roberto Bet, ex sindaco di Codogné e consigliere regionale, Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi SpA, Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso e Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Presenti anche gli onorevoli Gianantonio Da Re, Marina Marchetto Aliprandi, Gianangelo Bof, la consigliera regionale Sonia Brescacin, numerosi sindaci dei Comuni limitrofi, autorità e forze dell'ordine.

I lavori

Nel dettaglio, la realizzazione della rotonda si era resa necessaria per mettere in sicurezza un tratto stradale particolarmente critico. La rotatoria, a cinque braccia, ha un diametro esterno di 40 metri, mentre l'isola circolare centrale ha un raggio di 12 metri. Dal braccio inferiore, attualmente chiuso, si potrà raggiungere la sede di Piave Servizi SpA e via Petrarca. Le opere effettuate agevolano il deflusso del traffico, riducendo la velocità di marcia e rendendo più facili e sicure le manovre di svolta. Inoltre, sono stati realizzati percorsi ciclopedonali per tutelare il passaggio di cittadine e cittadini che si spostano a piedi e in bicicletta, grazie anche alla predisposizione di nuovi stalli di sosta. L'intero tratto interessato dalle lavorazioni è stato dotato di un nuovo impianto di illuminazione, con lampade a led e segnaletica lampeggiante in grado di garantire livelli di luce uniforme e consentire così il reciproco avvistamento dei veicoli, di eventuali ostacoli e la corretta percezione della struttura viaria. Infine, è stato ottimizzato il sistema di deflusso e raccolta delle acque piovane, attraverso il rifacimento dell'intera rete di raccolta e la realizzazione di un bacino di laminazione per aumentare della sicurezza. Oltre a questo, sono stati effettuati anche dei lavori sulle infrastrutture di rete per l'energia elettrica e le comunicazioni in fibra ottica, in quest'ultimo caso con percorsi interrati e opere complementari. Tutti gli interventi sono stato svolto da Cogefri Infrastrutture Srl con sede in Badia Polesine e Pama srl con sede a Villorba per le opere stradali, De Zotti Impianti srl con sede in Torre di Mosto per le opere relative all'impianto di pubblica illuminazione. La direzione dei lavori è stata condotta dallo studio associato di architettura Carniel e Maset di San Vendemiano. Il valore complessivo dell'opera è di 550mila euro, di cui 150mila euro da fondi propri di bilancio del Comune di Codognè, 200mila euro da contributo della Provincia di Treviso e ulteriori 200mila da fondi di Piave Servizi.

I commenti

«Presentiamo oggi un intervento fondamentale per la sicurezza stradale di Codogné - ha esordito il sindaco Lisa Tommasella - una rotonda tanto attesa e terminata in tempi celeri. La speranza è che la realizzazione di quest'opera possa contribuire a ridurre sempre di più il numero di incidenti lungo la Cadore Mare».

«Quando nel 2017, con il primo concorso di idee, cominciammo a parlare del nuovo complesso logistico di Piave Servizi sembrava un sogno poter realizzare la rotonda sulla Cadore Mare, Comune e Provincia non avevano un euro - ricorda Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi SpA -. Quella visione, invece, è diventata sempre più realtà, soprattutto grazie alla collaborazione con enti che si sono dimostrati autorevoli e operativi: in questo caso il Comune di Codognè, in quanto stazione appaltante, e la Provincia di Treviso, cofinanziatrice dell’opera. La rotonda è alla base del ridisegno complessivo dell’area del nostro nuovo quartier generale ed è un’opera strategica per i 39 Comuni soci di Piave Servizi: garantirà un'accessibilità al sito in piena sicurezza e una viabilità migliorata per le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono la Cadore Mare».

Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, aggiunge: «Per riqualificare l'intersezione e costruire questa rotonda la Provincia ha contribuito con 200mila euro: oggi più che mai, con i dati alla mano del 2022 in termini di incidenti stradali, è fondamentale proseguire con i grandi investimenti sulle strade per cercare di ridurre in modo significativo il drammatico trend di sinistri mortali. L'obiettivo ora resta quello di completare la bretella in Via Petrarca (dietro la sede di Piave Servizi) e mettere in sicurezza l'immissione tra Cadore Mare e la zona industriale di Cimetta».

«Investire sulla sicurezza stradale è la nostra priorità - le parole di Luca Zaia - l’opera inaugurata oggi è un nuovo tassello in questa direzione che dimostra quale sia l’impegno per rendere più sicure e adeguate le nostre strade. Ma è altrettanto fondamentale che si prosegua anche nel sostenere una formazione culturale in questo senso. Non sempre sono le strade ad essere pericolose ma siamo a noi che le rendiamo tali. Pensiamo che quasi la metà degli incidenti avviene per disattenzione».