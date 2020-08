Levada, inaugurata la nuova rotonda sulla Postumia

E' stata inaugurata questa mattina, venerdì 7 agosto, la nuova rotatoria di Levada in corrispondenza dell’intersezione tra la strada regionale 53 “Postumia”, la strada provinciale 117 e la strada comunale, via Ferrovia.

La rotonda, finanziata dalla Regione su una delle strade più pericolose del Veneto, è nata per far registrare sempre meno incidenti e vittime, e si colloca in un punto particolarmente significativo della viabilità urbana ed extraurbana del Veneto Orientale, che sopporta abitualmente densità di traffico altissime. L’intervento vuole generare un miglioramento complessivo della qualità della circolazione della strada regionale, innalzando nel contempo il livello di servizio anche delle strade comunali e provinciali affluenti.