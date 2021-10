Inaugurato a San Biagio di Callalta il nuovo polo culturale

Quello del Comune è un investimento di oltre 1 milione di euro di cui potranno beneficiare giovani e adulti, per un punto di riferimento per le attività culturali, ricreative e aggregative

Taglio del nastro, sabato 9 ottobre, per il nuovo polo culturale realizzato dall’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta, realizzato nell’ex scuola elementare per anni in disuso. “Un investimento di circa 1 milione e 100 mila euro di cui – ha spiegato il sindaco Alberto Cappelletto – potranno beneficiare giovani e adulti che troveranno nell’edificio di via Postumia Centro un punto di riferimento per le attività culturali, ricreative e aggregative. Abbiamo voluto però tutelare la memoria della funzione scolastica svolta per molti anni realizzando una mostra fotografica e allestendo una stanza con gli arredi di una classe del periodo tra le due guerre del Novecento”.

All’inaugurazione, resa più solenne da un ricco calendario di eventi, hanno partecipato molti cittadini che hanno così potuto apprezzare l’intervento del Comune e conoscere gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende realizzare grazie al polo culturale “Skholè”, facendone luogo di scambi culturali, fucina di talenti, laboratorio di idee e iniziative per tutte le età. Un momento toccante è stata l’intitolazione di un’aula dalla mai dimenticata Antonella Bisognini, che ha svolto l’incarico di assessore ai servizi sociali con grande sensibilità avviando progetti ancor oggi di grande valore.

Presente tutta l’amministrazione comunale, in particolare i consiglieri Pasqualato, De Giusti e Sartorato che hanno coordinato il progetto e curato l’inaugurazione in collaborazione con le associazioni Pro Loco, Oblique, Callis Alta, Suond Biagio, Treviso Comic Book festival, Pari opportunità in rete. La mostra “La scuola racconta” con foto, disegni e racconti degli studenti del passato sarà visitabile fino al 7 novembre.