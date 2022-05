Mogliano, inaugurato il nuovo sgambatoio per cani a Zerman

È stata inaugurata questa mattina, sabato 28 maggio, la nuova area sgambatura per cani (circa 480 metri quadrati di superficie), realizzata nel parco adiacente al centro polivalente di Zerman. Uno spazio recintato dove gli amici a quattro zampe, più o meno grandi, potranno correre, giocare e socializzare in tutta sicurezza, sotto lo sguardo dei proprietari che potranno rilassarsi su una panchina all’ombra dei rigogliosi alberi. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Davide Bortolato, del presidente dell'associazione "Frazione Zerman", Bruno Cillotto, delle guardie per l'ambiente della Regione, delle associazioni "Amici del Cane" di Mogliano Veneto, "Luna d’Agosto" e "Fast Dog Asd", oltre a numerosi cittadini insieme ai loro cani.

La mattinata è stata allietata dalla dimostrazione di agility dell’associazione "Fast Dog", a disposizione dei partecipanti anche per dare consigli utili sull’educazione del proprio cane, e dal brindisi finale offerto dall’Associazione di Frazione Zerman. All'associazione di Frazione Zerman è stata affidata la gestione dell’area. Il costo complessivo dell’opera è stato di 20.600 euro.

I commenti

«Oggi siamo qui con tanti amici e autorità ad inaugurare un’opera importante per la cittadinanza di Zerman e per tutta l’area del centro polivalente. Un servizio in più per i nostri cittadini e soprattutto per chi ha un cane e non sa dove poterlo far correre in completa sicurezza. Slegare in città il proprio cane non è consentito e risulta pericoloso per altri animali, per i cani stessi, ed in malaugurate situazioni, anche per i cittadini. Così facendo siamo certi che la sicurezza di tutti sia garantita e soprattutto che i nostri animali possano passare del tempo in tranquillità. Un grande ringraziamento all'amministrazione comunale per un’opera che garantisce un servizio in più ai cittadini di Zerman e non solo» le parole di Bruno Cillotto, presidente dell’associazione di "Frazione Zerman". «Lo sgambatoio è dotato di una rete di recinzione alta 2 metri, costituita da pannelli modulari in rete metallica plastificata. All’interno sono presenti arredi urbani, quali un cestino e due panchine poste sotto agli alberi, oltre a una fontanella dotata di ciotola e rubinetto che funge sia da abbeveratoio per i cani, sia da rubinetto per i padroni - conclude il sindaco Davide Bortolato -. L’inaugurazione dello sgambatoio è la prosecuzione di un percorso finalizzato all’attenzione e al benessere degli animali. Si tratta di uno spazio di cui si sentiva la necessità e che il Comune ha realizzato nella frazione di Zerman per la sua posizione facilmente accessibile, oltre che idonea per dimensioni e conformazione».