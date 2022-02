Inaugurato a Treviso un nuovo studio odontoiatrico specialistico

Lo scorso 3 febbraio ha aperto a Treviso, in via dei Da Prata 14, un nuovo studio odontoiatrico specialistico, poco fuori dalle mura del centro cittadino, alla cui inaugurazione hanno partecipato diversi medici provenienti da diversi paesi europei oltre allo stimato prof. Moon arrivato nella Marca direttamente da Los Angeles. Il titolare dello studio è il dott. Daniele Cantarella, odontoiatra specialista in ortodonzia e formatosi negli Stati Uniti presso l’Università di California di Los Angeles (UCLA) dove ha conseguito il training clinico avanzato in Ortodonzia ed il Master of Science in Biologia Orale. Il dott. Cantarella ha poi conseguito il dottorato (PhD) in ricerca clinica all’Università di Milano dove è attualmente professore a contratto per le problematiche di occlusione dentale.

Nel dettaglio, il nuovo Studio Dentistico Cantarella è stato progettato con materiali e colori che aiutano il paziente a rilassarsi durante le cure ed è dotato delle più moderne tecnologie in campo odontoiatrico. E' difatti presente una TAC 3D CBCT per la diagnosi radiografica, uno scanner intraorale (un metodo innovativo ed indolore per la presa delle impronte dentali), il protossido d’azoto per la sedazione cosciente per aiutare i pazienti ad affrontare le cure in totale serenità. Inoltre, lo Studio Odontoiatrico Cantarella è anche considerato come centro di riferimento, sia in Italia che in Europa, per la tecnica "Maxillary Skeletal Expander (MSE)" sviluppata dal Prof. Won Moon alla UCLA e adatta a trattare i problemi di iposviluppo mascellare sia nel paziente in crescita che nel paziente adulto.

L’obiettivo principale del dott. Cantarella e del suo team è comunque quello di far sorridere i propri pazienti e pertanto è specializzato sia in ortodonzia del bambino che in ortodonzia invisibile con allineatori dell’adulto, questo per poter migliorare l’aspetto e la funzione del sorriso. Un’attenzione particolare è poi rivolta ai piccoli pazienti che troveranno un ambiente a loro misura, giocoso e rilassante, per fare iniziare il percorso di cura dal dentista con allegria e tranquillità. I bimbi sono difatti seguiti da medici e personale altamente specializzato che instaura con loro un rapporto di fiducia e collaborazione. Ad affiancare il dottor Cantarella c'è infatti un team di specialisti che comprende la dott.ssa Serena Zanatta, odontoiatra specializzata nel trattamento dei bambini, e la dott.ssa Sabrina Santin specializzata in igiene e prevenzione dentale. Infine, verranno anche erogate prestazioni di medicina estetica. Insomma, un centro polivalente che punta a prendersi una importante fetta di mercato sul territorio trevigiano.