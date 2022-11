Strada provinciale 19, pronta la nuova variante: «Resana cambia volto»

Sarà inaugurata venerdì 18 alle ore 11 con la cerimonia del “taglio del nastro” da parte delle autorità regionali, provinciali e comunali la nuova variante alla strada provinciale 19. Una strada pensata oltre venti anni fa e che ha avuto un lunghissimo e travagliato iter di realizzazione, completato, per il primo stralcio, proprio in questi giorni. Una strada tanto attesa nel Comune di Resana che andrà a spostare il traffico, soprattutto quello pesante, fuori dal centro abitato.

Il commento

«Una strada attesa da tantissimi anni - le parole del sindaco Stefano Bosa -. Resana con questa nuova arteria stradale potrà cambiare volto. Cambierà il traffico che attraversa il centro abitato e cambierà, sicuramente in meglio, anche la vivibilità per gran parte del centro del paese. Per l’occasione ho invitato alla cerimonia, oltre a tutta la cittadinanza, i bambini delle scuole medie, saranno loro i protagonisti della cerimonia visto che saranno loro anche quelli che maggiormente saranno agevolati dalla nuova strada che finalmente toglierà il traffico da via Vittorio Veneto dove sono ubicate proprio le scuole. I nostri figli potranno finalmente uscire dalla scuola senza trovarsi a fianco la fila dei camion che attraversano il centro. Un ringraziamento particolare va alla Provincia di Treviso per aver creduto nel completamento dell’opera anche quando le tante vicissitudini negative sembravano bloccarne il completamento. Una sinergia tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Rete Ferrovie e Comune che alla fine ha prodotto un’opera fondamentale per il nostro territorio». Per la cerimonia di inaugurazione, alla quale dovrebbero essere presenti sia il presidente della Regione che della Provincia, sarà aperto l’accesso da via Venezia, nella strada regionale 245 e sarà allestito un palco a ridosso del nuovo sottopasso ferroviario.