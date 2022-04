Inclusione lavorativa per dipendenti disabili e caregiver: firmato un protocollo d'intesa

E' stato sottoscritto da Rai Way e dall'associazione SIDiMa, il cui Presidente Nazionale Rodolfo Dalla Mora (residente a Cavallino Treporti) è Disability Manager per il Comune di Treviso, uno specifico protocollo di intesa, con relativa adesione al “manifesto del disability manager”, con l'intento di migliorare l’inclusione lavorativa dei dipendenti con disabilità e dei dipendenti caregiver che assistono familiari con disabilità. Rai Way e la Società Italiana Disability Manager lavoreranno insieme per la definizione di percorsi formativi e informativi e per la implementazione di politiche gestionali e relative soluzioni tecnico- organizzative (c.d accomodamenti ragionevoli), finalizzate allo sviluppo di un contesto aziendale inclusivo.

Stefania Cinque, Chief Human Resources Officer di Rai Way, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la SIDiMa al fine di porre maggiore attenzione al tema della disabilità. L’azienda, infatti, in coerenza con le migliori pratiche e nel rispetto delle vigenti normative, attua politiche di inclusione della diversità nell'ambito della strategia di gestione e valorizzazione delle risorse umane e adotta pratiche e strumenti di welfare aziendale per creare ambienti e condizioni di lavoro flessibili e attenti ai bisogni delle persone.

Anche Rodolfo Dalla Mora, presidente della SIDiMa, ritiene sia importante collaborare con una realtà aziendale particolarmente attenta al processo di accoglienza e di valorizzare delle persone con disabilità e del personale caregiver. In particolare, la SIDiMa supporterà Rai Way nella integrazione delle politiche di disability management nel proprio sistema di direzione e sviluppo delle risorse umane e nella organizzazione e gestione del networking interno ed esterno all’Azienda degli stakeholders nel campo della disabilità. Il Presidente Dalla Mora ringrazia dunque la consigliera nazionale della SIDiMa, Palma Marino Aimone, per l’importante lavoro di networking e la Dott.ssa Stefania Cinque per essere entrata a far parte della rete professionale della Società Italiana Disability Manager.