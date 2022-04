Incontro importante sui droni: al Comando di polizia locale arriva il 51° Stormo

Il Colonnello Nadir Ruzzon, Comandante del 51° Stormo, ed il Comandante della Polizia Locale Andrea Gallo hanno siglato un accordo di collaborazione sull’impiego degli Unmannned Aircraft System. Questa mattina il Comandante del 51° Stormo di Istrana, Colonnello Nadir Ruzzon, unitamente ad una rappresentanza dello Stormo, hanno fatto visita al comando di Polizia Locale di Treviso con lo scopo di consolidare la fattiva collaborazione ed il reciproco supporto che da tempo contraddistingue i rapporti tra i due Enti.

Nel corso della visita della delegazione militare, il Sindaco Mario Conte ed il Comandante della Polizia Locale Andrea Gallo hanno illustrato le attività che vengono svolte quotidianamente presso la Sala Operativa del comando ed i compiti dei vari nuclei specializzati che operano per il controllo e la sicurezza del territorio e della cittadinanza. Tra questi particolare rilevanza è stata data al nucleo che impiega sistemi Unmannned Aircraft System (U.A.S.), più genericamente conosciuti come droni, che ha anche effettuato una dimostrazione di volo.

L’attività svolta da questo nucleo, regolarmente autorizzata delle competenti autorità civili e militari, ha visto il personale del 51° Stormo, sempre in un’ottica di una preziosa collaborazione e di supporto verso le istituzioni ed il territorio, impegnato in attività di informazione verso i piloti della Polizia Locale in diversi settori: dalle regole del volo sino ai dettami fondamentali della sicurezza del volo. La visita è stata anche l’occasione per i due Comandanti per siglare, alla presenza del Sindaco, la “lettera di operazioni” che norma le attività di coordinamento tra le due realità operative che devono essere applicate per consentire il volo degli apparati U.A.S. in completa sicurezza.