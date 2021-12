Il sindaco incontra i nonni vigile: «Grazie per il vostro impegno»

Il sindaco Antonio Miatto e l’assessore alle Politiche Scolastiche Antonella Caldart hanno incontrato giovedì, presso la Sala di Rappresentanza del Comune, i «Nonni Vigile» che prestano la propria opera davanti alle scuole e ai parchi di Vittorio Veneto. Il primo cittadino ha voluto «ringraziarli per il prezioso compito che svolgono ogni giorno». Alle parole del sindaco hanno fatto eco quelle dell’Assessore Caldart che ha espresso il proprio «riconoscimento alla costanza del loro impegno e alla valenza di un lavoro che contribuisce a creare “comunità“, garantendo sicurezza e controllo». Le Nonne e i Nonni vigile attualmente in servizio sono: Antoniazzi Luisa (Scuola Primaria Crispi), Armellin Daniela, (Scuola Primaria Parravicini), Bitto Dina Gilda (Scuola Primaria Marco Polo), Caporale Mario (Scuola Primaria Costella), Fallone Concetto (Scuola Primaria Pascoli), Salvador Mauro (Scuola Primaria Foscolo) e Da Ros Maurizio Custode Parco Giochi di Via Toniolo.