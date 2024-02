Borgo verde all'ex Zanussi, avviate le indagini ambientali sull'area

Avviate in questi giorni le indagini ambientali interne, relative al sito Ex Zanussi area Nord a Conegliano, di supporto alla definizione delle possibili soluzioni progettuali di riqualificazione dell’area. Le analisi, avviate in accordo con il Comune, verranno effettuate su varie matrici ambientali di aria, acqua e suolo.

Il progetto di riqualificazione dell'ex Zanussi riguarda una superficie complessiva di 122mila metri quadrati, a ridosso del centro storico e della stazione ferroviaria, un luogo strategico in passato sede di importanti impianti produttivi che hanno rappresentato la storia industriale e la crescita socio-economica del territorio. L'incarico di redigere il programma di rigenerazione urbana è stato commissionato dal Gruppo Grigolin al noto studio di architettura Stefano Boeri Architetti. La proposta progettuale, che non vedrà ulteriore consumo del suolo, verte su alcune direttive fondamentali coerenti con gli obiettivi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale: la valorizzazione del sistema verde, la distribuzione dei servizi al cittadino, l’efficientamento energetico del complesso, la de-impermeabilizzazione del suolo, l’integrazione di nuove funzioni pubbliche e collettive e – non ultimo – l’adozione di iniziative finalizzate a privilegiare obiettivi di mobilità sostenibile considerando la delicatezza del contesto d’intervento nel centro della città. La velocizzazione delle operazioni di caratterizzazione ambientale e le conseguenti evidenze che ne emergeranno sono finalizzate a ricalibrare il masterplan e a definire le successive fasi del progetto. Tali dati verranno forniti il prima possibile all’Amministrazione Comunale, dati indispensabili per permettere loro di avviare la fase partecipativa.