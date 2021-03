Zaia: «Dose unica di vaccino per chi ha avuto il Covid negli ultimi sei mesi»

«Da oggi diventa legge nazionale somministrare una dose unica di vaccino a tutte le persone che hanno contratto il Covid nei sei mesi precedenti alla vaccinazione. Ho sentito questa mattina il Ministro della Salute Speranza: ci sono regioni in condizioni più gravi della nostra, come Emilia Romagna e Friuli Venezia-Giulia. L'indice Rt del Veneto, però, è di 1,12 mentre i tassi di ospedalizzazione sono al 12% per le terapie intensive e al 14% in area non critica. Ad oggi l'incidenza regionale è di 151 casi su 100mila abitanti. Siamo in una situazione atipica: veniamo da due mesi di calo negli ospedali ma l'indice Rt è in aumento. Se domani finiremo in zona arancione il provvedimento sarà in vigore da lunedì 8 marzo».

Luca Zaia inizia con queste parole, giovedì 4 marzo, il nuovo punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto. «Ai cittadini dico che le prossime settimane saranno impegnative e turbolente dal punto di vista sanitario: evitate ogni forma di assembramento - ha detto il Governatore - In Italia un 80enne su tre perde la vita a causa del Covid. In Veneto 6 morti su 10 hanno più di 80 anni. Ognuno di noi deve fare la sua parte per venirne fuori velocemente». Zaia ha poi presentato il nuovo monitoraggio sulle scuole: «Il dottor Flor e l'assessore Lanzarin stanno portando avanti un'indagine per valutare eventuali chiusure di scuole nei vari Comuni del Veneto. Con 250 positivi su 100mila abitanti si chiude tutto. Da inizio anno abbiamo già messo in isolamento 34.152 studenti e 2.238 docenti. Ad oggi abbiamo 928 positivi e 16.490 persone in isolamento, di cui oltre novecento sono insegnanti. E' un tema che ci preoccupa quello della scuola e che continueremo a seguire».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 1487 i nuovi positivi trovati in Veneto per un'incidenza del 3,62%. I positivi ad oggi in isolamento sono 26.601. 1358 il numero di pazienti ricoverati negli ospedali di cui 156 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). Altri 20 decessi nelle ultime 24 ore.

Il video della diretta