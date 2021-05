Ines Cappelletto spegne cento candeline: festa con il sindaco in casa di riposo

Martedì 11 maggio il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha fatto visita alla Residenza Zalivani gestita dall'Israa per consegnare una pergamena e un regalo da parte di tutta la cittadinanza alla signora Ines Cappelletto, ospite della struttura, che ha compiuto 100 anni. Il primo cittadino, accolto dal presidente di Israa, Mauro Michielon, si è congratulato con la signora Ines per il fantastico traguardo raggiunto e ha voluto ringraziare gli operatori della casa di riposo per il prezioso lavoro svolto durante l'emergenza Covid, garantendo vicinanza, professionalità, umanità e sensibilità nonostante le difficoltà del momento.