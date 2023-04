Infermieri, Ulss 2 apre la graduatoria per assunzioni a tempo determinato

L'Ulss 2 Marca trevigiana ha pubblicato nei giorni scorsi un nuovo avviso pubblico per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assumere infermieri a tempo determinato con rapporto esclusivo.

L'azienda sanitaria attingerà alla graduatoria per poter compensare assenze di lunga durata (es. aspettative per maternità) e per far fronte all'organizzazione delle ferie estive del personale dipendente. La scadenza per la presentazione delle domande è il 17 aprile. Tutti i dettagli relativi a requisiti, presentazione domande, prove di esame sono reperibili nel bando al seguente link.