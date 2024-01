Influenza in Veneto: «Potenziata l'attività dei medici sentinella»

Il picco dell'influenza stagionale in Veneto è sempre più vicino e sono tantissimi i cittadini a letto in questi giorni con febbre, mal di gola e naso chiuso. La scorsa settimana, a Montebelluna, ben sei persone con patologie pregresse erano finite in terapia intensiva in appena otto giorni a causa dell'influenza.

Il sistema di sorveglianza dei casi simil influenzali, denominato RespiVirNet, si basa su una rete di medici sentinella costituita da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, reclutati dalle Ulss su base volontaria, che segnalano quanti casi hanno osservato tra i loro assistiti ogni settimana. I medici sentinella, insieme anche ad altri medici operanti nel territorio e negli ospedali, collaborano inoltre alla raccolta di campioni biologici per conoscere quali virus stanno circolando (influenzali, parainfluenzali,Covid, virus respiratorio sinciziale, rinovirus e adenovirus). La raccolta e l’elaborazione dei dati è effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità, che produce un rapporto settimanale sull’andamento e sulla circolazione dei diversi patogeni respiratori. Questa sorveglianza, che è già attiva da molti anni nel periodo che va da ottobre e marzo.

La Regione Veneto, seguendo le raccomandazioni del Ministero della Salute manterrà attivo il sistema durante tutto l’anno, consentendo di identificare eventuali anomalie nei quadri respiratori sindromici anche al di fuori del periodo stagionale tipico. In vista di questa necessità, già a luglio 2023, durante un incontro a Venezia con la rappresentanza dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, sono state discusse e condivise le strategie regionali sui medici sentinella. La programmazione dell’attività di sorveglianza prevista dalla Regione è allineata con i parametri di rappresentatività statistica previsti dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità: 144 medici per la sorveglianza epidemiologica, di cui 72 svolgono anche la virologica. Tali indicazioni sono state comunicate alle aziende sanitarie con l’indicazione di diffusione a tutti gli attori coinvolti nell’attività di sorveglianza.