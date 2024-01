Influenza, sei ricoveri gravi in otto giorni: «Allarme a Montebelluna»

Non sono giorni facili per il reparto di Rianimazione dell’ospedale "San Valentino" di Montebelluna: diretto dal dottor Andrea Bianchin, negli ultimi otto giorni il reparto ha visto ricoverati ben sei pazienti con una gravissima insufficienza respiratoria da influenza.

I ricoverati hanno un'età compresa tra i 42 e i 75 anni, alcuni di loro con patologie croniche ma altri anche senza particolari fattori di rischio. Nessuna di queste persone ricoverate si era vaccinata per l’influenza stagionale, nemmeno quelle appartenenti alle categorie a rischio (diabete, tumore, età superiore a 65 anni). Vista la situazione, l'Ulss 2 ha rivolto un nuovo appello ai cittadini della Marca: «È fondamentale aderire alle campagne vaccinali se si rientra nelle categorie considerate a rischio come gli Over 65 o con presenza di patologie come: obesità, diabete, bronchite cronica e tumori. Negli ultimi giorni stiamo registrando un’ampia circolazione del virus con un numero elevatissimo di persone contagiate». La vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata nelle sedi e con le modalità descritte alla pagina dedicata del sito Ulss 2.