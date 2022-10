Influenza, lunedì il via alle vaccinazioni in Veneto

La vaccinazione antinfluenzale 2022-2023 inizierà in Veneto lunedì 17 ottobre e sarà condotta secondo le indicazioni del Ministero della Salute. «Come Regione abbiamo messo a disposizione del sistema sanitario 900mila dosi di vaccino, che saranno distribuite presso tutte le realtà coinvolte nella campagna: ambulatori vaccinali delle Ullss, medici di base, pediatri di libera scelta e farmacie aderenti. Sono anche disponibili seimila dosi (aumentabili) di vaccino in spray nasale per i bambini da 2 a 6 anni».

Con queste parole Manuela Lanzarin, assessore regionale alla sanità, ha annunciato la fine dell'iter organizzativo per la campagna di vaccinazione in Veneto. Come sempre vaccinarsi sarà facoltativo. «Va peraltro tenuto in considerazione - aggiungono i tecnici della Prevenzione - che la vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dall’influenza, anche in considerazione del fatto che nelle precedenti stagioni il virus influenzale ha avuto una bassa circolazione e quest’anno potrebbe trovare una popolazione più suscettibile. La campagna ha inoltre lo scopo di proteggere dalle complicanze i soggetti più fragili, evitare che le persone debbano ricorrere ai Pronto Soccorso, supportare la diagnosi con il Covid 19, dati i sintomi simili tra Covid e influenza».

La vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente a persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati, soggetti da 60 anni in avanti, addetti ai servizi pubblici di interesse collettivo primario e categorie di lavoratori, personale che è a contatto con animali, donatori di sangue, bambini sani nella fascia d’età 6 mesi-6anni.