Influenza, l'Ulss 2 sta finendo i vaccini: «Chiesto un 20% di dosi in più»

«Abbiamo chiesto alla Regione Veneto una nuova tranche di vaccini antinfluenzali che andrà ad aggiungersi alle 154.800 dosi acquistate inizialmente dall'Ulss 2». A dirlo, mercoledì 7 dicembre, è il direttore generale Francesco Benazzi durante il punto stampa sull'andamento dell'influenza stagionale nella Marca. Nelle ultime 24 ore sono saliti a 66 i ricoverati per influenza negli ospedali della provincia di Treviso ma nella sola giornata di ieri, martedì 6 dicembre, sono stati 305 gli accessi in pronto soccorso a Treviso, di cui una 70ina di casi erano persone con sintomi parainfluenzali.

«Il motivo della richiesta - precisa - è l'aver iniziato in anticipo la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Dalla prossima settimana dovrebbero quindi arrivare oltre 3mila nuove dosi di vaccino antinfluenzale. Se non basteranno chiederemo un ulteriore contingente alla Regione. A beneficiare dell'arrivo dei nuovi vaccini saranno soprattutto i medici di medicina generale che hanno già fatto nei loro ambulatori oltre 95mila vaccinazioni, pari all'86% del totale per gli Over 60». I residenti nella Marca già vaccinati contro l'influenza sono ad oggi 120.067, con una copertura tra gli Over 65 del 45,4%. «Raggiungere il 65% entro febbraio sarà impossibile - avverte Benazzi -. Il nostro obiettivo è arrivare al 50,2% di vaccinati tra i trevigiani con più di 65 anni». Bene invece le somministrazioni nelle case di riposo dove il 92,2% degli ospiti ha già ricevuto il vaccino antinfluenzale. «Questo mese partiremo con la vaccinazione dedicata al personale sanitario e quello dei servizi essenziali - conclude Benazzi - le categorie al momento con la percentuale più bassa di vaccinati (solo il 17% dei dipendenti Ulss 2 è vaccinato contro l'influenza)».