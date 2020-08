Ex Giorgi, al via i lavori: «Venti nuove aule per l'istituto Besta»

I tecnici della Provincia di Treviso sono al lavoro in queste ore nel cantiere dell'ex istituto Giorgi-Fermi in Via Medaglie d'oro (zona Ghirada) a Treviso. Il presidente della Provincia, Stefano Marcon, presente nel primo giorno di lavori ha commentato la notizia con queste parole:

«Nel nuovo istituto avremo 20 aule a disposizione del Besta, 2 aule speciali e 3 laboratori. Gli spazi che il Besta libererà a San Pelaio saranno destinati alle classi degli istituti Riccati e Duca degli Abruzzi. Questo intervento d'urgenza ci permette di recuperare un edificio scolastico bellissimo, con un ampio giardino e una palestra spaziosa pronta per inizio anno. Una boccata d'ossigeno per il polo scolastico di Treviso in vista della ripresa del nuovo anno scolastico a settembre. Un milione e 300mila euro di fondi pond intercettati dalla Provincia di cui 1 milione e 90mila euro destinati al cantiere vero e proprio. Ringrazio tutti i tecnici al lavoro» conclude Marcon.