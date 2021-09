Green pass con tampone, insegnanti allontanati da scuola: «Governo faccia chiarezza»

Aumentano i casi di insegnanti non vaccinati, ma con Green pass ottenuto tramite tampone, allontanati dagli istituti scolastici al termine delle 48 di validità del certificato, nel bel mezzo delle lezioni. Situazioni paradossali verificatesi in questi giorni ad esempio a Savona, a Riccione, nel Viterbese e in alcune aree del Lazio, solo per citare i casi finiti nelle cronache.

L'onorevole trevigiana della Lega, Angela Colmellere, commenta la notizia con queste parole: «Una situazione, quella denunciata dai docenti stessi, dai dirigenti scolastici e dalle associazioni di categoria, che lede in primis il diritto allo studio dei ragazzi, che si ritrovano magari a metà giornata senza insegnanti, e che compromette l’organizzazione scolastica da parte dei dirigenti, tenuti alla verifica del green pass pena sanzioni, ma che allo stato attuale della norma non sanno se privilegiare la fine delle lezioni oppure il rispetto delle 48 ore di scadenza del certificato. Avevo già presentato un emendamento all’ultimo DL discusso in aula - continua Colmellere - ma il Governo non lo ha accolto in votazione. Mercoledì 22 settembre ho depositato un ordine del giorno, perché la questione va chiarita in fretta. La norma infatti non è chiara, e continuano a verificarsi casi nelle scuole di docenti che, alla scadenza delle 48 ore dal tampone, vengono allontanati dalle aule lasciando i ragazzi soli. E’ giusto che il Ministero chiarisca se prevale il buonsenso, cioè di far finire le lezioni a Green pass scaduto, oppure se i prèsidi, avendo peraltro responsabilità con rischio di sanzioni, debbano applicare alla lettera la norma, cacciare i prof e provvedere a sostituirli in qualche modo. Mi sembra - conclude Colmellere - che sul punto la legge sia incompleta e meriti spiegazione».