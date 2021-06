Riese Pio X, insulti razzisti all'operatore dell'ecocentro

Nel pomeriggio di lunedì 7 giugno, all'ecocentro di Riese Pio X, un addetto alla guardiania è stato pesantemente insultato da un utente. L'accaduto è stato segnalato a Contarina da un cittadino residente in zona, il signor P.M. che, mentre era in attesa del proprio turno per l’accesso all'ecocentro di via Minato, ha assistito alla scena. Di fronte alla richiesta, espressa gentilmente da parte dell’addetto alla guardiania di attendere il proprio turno, un altro cittadino ha iniziato a inveire contro l’operatore con atteggiamenti poco rispettosi e insulti razzisti. L'addetto alla guardiania non si è lasciato trascinare nel conflitto, ma ha continuato a svolgere il suo servizio con molta professionalità, dando una grande lezione di civiltà al cittadino irrispettoso.

«Vogliamo ringraziare pubblicamente questo operatore, dipendente della Cooperativa sociale Alternativa Ambiente - commenta Sergio Baldin, presidente di Contarina - poiché ha saputo gestire correttamente e con molta professionalità una situazione davvero delicata, che poteva facilmente degenerare. La guardiania degli ecocentri da anni è affidata a cooperative sociali operanti nel territorio; collaboriamo con queste realtà con l’obiettivo comune di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone in difficoltà. Tuttavia, spesso ci vengono segnalati episodi di scarso rispetto da parte di utenti incivili nei confronti di questi operatori, che hanno il compito di far rispettare regole che sono state adottate per garantire un servizio ottimale. Episodi come questo, dunque, vanno assolutamente evidenziati e combattuti con la collaborazione di tutti, per evitare il loro ripetersi in futuro e per consentire il corretto svolgimento del servizio. Per questo ringrazio anche il cittadino che ha avuto la sensibilità di segnalarci quanto accaduto».