Intelligenza artificiale in mostra a Fabrica: boom di prenotazioni

Visioni dal futuro e intelligenze artificiali al servizio dell'uomo sono al centro della mostra inaugurata lunedì 23 maggio nel laboratorio creativo di Fabrica, a Catena di Villorba.

"Il collettivo intelligente" è un'originale esposizione interattiva aperta a tutti dal 23 al 27 maggio con orario 10-12 e 15-17. Un viaggio nel domani pensato soprattutto per gli alunni delle scuole che hanno già aderito con grande entusiasmo al progetto: «Sono oltre sei le scolaresche già prenotate per circa un centinaio di studenti che questa settimana visiteranno le installazioni della mostra» annuncia Luciano Franchin, presidente di "Biblio Treviso". L'esposizione allestita negli spazi di Fabrica dà così il via alla seconda edizione di "Artificial Intelligence in Agorà", il festival in programma dal 23 al 29 maggio a Treviso e Villorba. Un progetto che ha come obiettivo quello di fare divulgazione sul tema dell'intelligenza artificiale mostrando ai cittadini i differenti punti di impatto che gli algoritmi hanno e avranno sulle nostre vite. La prima edizione del festival si era svolta solo online a causa della pandemia. Questo nuovo appuntamento, il primo in presenza, vuole fornire uno sguardo d’insieme e un approccio olistico all'intelligenza artificiale attraverso un ricco programma che, oltre alla mostra di Fabrica, sarà impreziosito mercoledì 25 maggio dalla proiezione del film "Her" di Spike Jonze al cinema "Edera" di Treviso mentre sabato 28 e domenica 29 maggio darà spazio ad importanti seminari e convegni dedicati a tutte le implicazioni legate all'intelligenza artificiale. L'appuntamento è sabato, dalle ore 10, a Palazzo dei Trecento e, sabato pomeriggio e domenica nella barchessa di Villa Giovannina a Villorba.

La mostra

L'esposizione inaugurata lunedì mattina si compone di quattro installazioni esperienziali che aiutano i visitatori a comprendere gli utilizzi dell'intelligenza artificiale, rendendola accessibile a tutti. Grazie agli sviluppi del "machine learning", oggi possiamo insegnare a computer e robot a comprendere, vedere e addirittura creare ed inventare nuove forme d'arte. "Collettivo intelligente" racconta la storia di quattro algoritmi: il Bardo, l’Illustratore, il Sognatore e il Compositore. Amici di vecchia data stanchi di vivere nel cloud e di lavorare per grandi aziende tecnologiche, decidono di intraprendere la carriera artistica cercando di imparare a scrivere, disegnare, comporre musica e scattare fotografie da luoghi immaginari. Saranno i visitatori a dover "stimolare" le macchine disegnando o addirittura suonando in prima persona, mettendosi alla prova con le quattro intelligenze artificiali in mostra. L'esposizione è aperta al pubblico e alle scuole solo su prenotazione al numero di telefono: 0422516209 o all'indirizzo mail press@fabrica.it. Il futuro è già qui.