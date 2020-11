Interspar, nuovo supermercato a Dosson: «Creati 50 posti di lavoro»

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna, ha inaugurato giovedì 19 novembre, a Dosson di Casier, il quarantesimo supermercato Interspar.

Il punto vendita nasce sull'area dell'ex Metalcrom in Via Pindemonte: 2500 metri quadrati commerciali su una superficie totale di oltre quattromila metri quadrati (uno spazio industriale in disuso recuperato e urbanizzato). Il punto vendita si propone come un negozio simbolo dell’evoluzione di Aspiag e del suo continuo impegno lungo le direttrici che riconosce come fondamentali: vicinanza al territorio, qualità e convenienza, continua innovazione nel layout merceologico, servizi a vantaggio del cliente, basso impatto ambientale, grande attenzione e promozione dei prodotti locali. Tra le novità, anche la “livrea” del punto vendita: nella decorazione esterna sono stati inseriti infatti dei fasci di luce led che, a partire dal tramonto, disegnano lungo la facciata la bandiera italiana, un omaggio e gesto simbolico che vuole sottolineare il forte sentimento di italianità e la vicinanza dell’azienda alla comunità, soprattutto in questo momento. In un momento così complesso dal punto di vista sociale ed economico l’apertura del quarantesimo e innovativo Interspar, cui ha presenziato - per sottolinearne il valore - l’intero Consiglio di amministrazione di Aspiag Service, è un segnale di forte radicamento sul territorio, volontà di essere vicini ai clienti ed è concreto supporto all’occupazione nel Nord Est, grazie a ulteriori 50 nuovi posti di lavoro creati sui 65 totali impiegati nel punto vendita.

«Il nostro quarantesimo Interspar - ha dichiarato Francesco Montalvo, amministratore delegato di Aspiag Service - è per noi altamente simbolico: l’innovazione è presente in tutti gli elementi e rende questo negozio il punto di arrivo di un consistente processo di Ricerca e Sviluppo ottenuto in collaborazione con la casa madre, e segna già un nuovo livello di eccellenza e di qualità con cui misurarsi d’ora in poi. Nel nostro operato, portiamo avanti un obiettivo di crescita che segue un modello di sviluppo sostenibile, attento alle richieste del territorio e vicino alle persone: la nostra volontà è infatti quella di creare un rapporto profondo e virtuoso con le comunità, sostenendole e valorizzandole. È con questo spirito che, per la realizzazione di questo nuovo punto vendita, abbiamo scelto di coronare questo nostro impegno collaborando in primis con le aziende locali». Aspiag Service è presente da molti anni a Treviso, in particolare a Dosson, dove il marchio dell’abete è noto grazie al Despar Solemarket gestito dalla famiglia Simion: «Voglio citare la famiglia Simion - ha continuato Montalvo - perché, grazie alla professionalità e cura del dettaglio, negli anni ha permesso di far conoscere il nostro marchio a tanti clienti. Con questo nuovo Interspar scegliamo di consolidare ulteriormente la nostra presenza nel territorio e, lavorando nel pieno spirito di collaborazione con il già presente punto vendita, abbiamo voluto creare nuove opportunità e sinergie per valorizzare i punti di forza comuni, riuscendo ad aumentare il servizio offerto in un’ottica di continuità, ampliamento e convenienza della nostra offerta».

Tra gli elementi di distinzione del nuovo Interspar, particolare attenzione riguarda la valorizzazione dei prodotti locali, a partire dalla distribuzione dei prodotti a marchio “Sapori del nostro territorio” per promuovere le filiere locali, e in particolar modo i prodotti delle cantine e dei birrifici trevigiani, con 30 liquori e distillati realizzati in provincia di Treviso, oltre 250 vini e spumanti veneti, nonché i prodotti di tre birrifici locali: il valore e il sostegno dell’italianità, aspetti caratterizzanti dell’operato dell’azienda, si sono quindi resi visibili anche nella scelta di valorizzare e mettere in primo piano i molti produttori virtuosi della zona. In questo nuovo Interspar sarà inoltre possibile trovare i tanti prodotti a marchio offerti da Despar: dalle eccellenze Despar Premium all’ampia gamma dei prodotti biologici Despar Scelta Verde Biologico. L’Interspar numero 40 di Aspiag, con un totale di 37mila referenze presenti di cui 27mila alimentari, si compone di spazi a tema, di “tanti negozi nel negozio”, di servizi eccellenti - con la macelleria, panetteria, pasticceria e gastronomia serviti al banco - la parafarmacia con un farmacista sempre a disposizione, corner dedicati a specifiche categorie di prodotti, la profumeria, una consistente scelta di pasti veloci e pronti, l’area “convenience” e un modo nuovo per evidenziare le offerte. «Le principali novità di questo Interspar - ha spiegato Diego Piazzardi, direttore vendite canale Interspar - sono pensate per costruire una nuova esperienza di spesa dove, ancora una volta, il consumatore è al centro: la superficie di vendita, il nuovo layout e la nuova comunicazione interna sono stati realizzati con lo scopo di garantire un’esperienza di acquisto ancora più piacevole, intuitiva e veloce. Il maggior sviluppo dell’area dedicata ai freschissimi, con banchi serviti caratterizzati da un imponente assortimento e l’ulteriore valorizzazione dell’area dedicata al non food, e in particolar modo dei tre grandi mondi del casalingo, della cartoleria e dei giocattoli, sono tutti elementi che marcano il nostro costante processo di evoluzione e miglioramento».