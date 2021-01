I ristoranti aprono a pranzo e cena per protesta, arrivano carabinieri e vigili

«Venerdì siamo rimasti aperti a pranzo, con il rispetto delle norme anti Covid. Teniamo a dire che la salute rimane certamente prioritaria per noi, per i nostri dipendenti e per i nostri clienti. Oltre queste mura ci sono necessità, sogni e progetti che da giorni sembrano non avere pari dignità di altre realtà commerciali. Non abbiamo riaperto per incassare, ma per dare un segnale: vogliamo continuare a portare avanti il nostro lavoro, come tutti». A dirlo è lo chef Giovanni Merlo de La Paterna di Giavera del Montello, uno dei diversi locali trevigiani che ha aderito al movimento nazionale dei ristoratori #ioapro.

L'obiettivo della riapertura di venerdì, chiaramente in contrasto con le normative vigenti che non lo permettono, è stato quello di portare all'attenzione del Governo la necessità dello stop alle chiusure forzate di bar e ristoranti o, in alternativa, la concessione di "veri ristori" per tutto il comparto della ristorazione. Il flashmob, a cui non ha però aderito l'associazione Veneto Imprese Unite, ha trovato comunque la viva partecipazione di molti cittadini che hanno così rimepito i locali per qualche ora. Nonostante la protesta pacifica e comprensibile, le forze dell'ordine non hanno però potuto fare altro che far scattare i controlli per il rispetto delle normative anti-Covid. Ecco allora che i carabinieri si sono presentati alle ore 16 proprio a La Paterna, dove a pranzo era presente circa una ventina di commensali, per poi effettuare anche una verifica alle 21.30 al T'Osti di Montebelluna, oltre che al ristorante Da Jodo a Maser (tra i cui ospiti di giornata, circa una cinquantina, era presente anche il sindaco Claudia Benedos). La polizia locale, invece, è intervenuta presso il bar Siesta a Castelfranco Veneto.

In tutti i casi, nonostante qualche accesa discussione tra le forze dell'ordine e i clienti, non sono scattate subito sanzioni ma piuttosto segnalazioni alla Prefettura e alla Questura ed è probabile che tutti i locali trovati a non rispettare le norme verranno presto multati e chiusi per cinque giorni. Oltre al danno, quindi, anche la beffa.