IS Rosselli, completati i lavori di riqualificazione della scuola

La Provincia di Treviso ha completato in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, sostituzione dei serramenti esterni, ristrutturazione e risanamento dei bagni dell'Istituto Rosselli di Castelfranco Veneto: l'intervento, dal valore complessivo di 937.826,33 euro finanziati con i fondi Covid-19, è stato presentato venerdì 17 marzo. Presenti il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, la dirigente scolastica del Rosselli, Anna Favaro e la squadra di dirigenti e tecnici della Provincia, insieme a docenti e rappresentanti di istituto.

I lavori

L'intervento della Provincia ha riguardato la sostituzione dei serramenti esterni dell'istituto, l'inserimento di pannelli oscuranti elettromeccanici nelle aule e laboratori, compresi gli spogliatoi e la palestra, il risanamento igienico-sanitario dei corpi bagno del piano terra, primo e secondo piano (lato est-centrale-ovest), il rifacimento dell'impianto idrico, termosanitario ed elettrico, la realizzazione di nuove pavimentazioni e rivestimenti in ceramica e l'installazione di nuove porte. Al piano terra è stato costruito anche uno spazio dedicato all'infermeria, sono stati risanati i servizi igienici degli spogliatoi e della palestra, che sono stati rintenteggiati così come sono stati ridipinte anche le aule dell'istituto. Tutti gli interventi sono stati realizzati per favorire maggiore inclusione e accessibilità alle persone con disabilità: oltre a specifici sistemi di appoggio nei locali dei bagni e distanze adeguate per facilitare gli spostamenti, anche la disposizione delle maniglie delle finestre è stata ideata appositamente per agevolare tutta la comunità scolastica, così come idonee rampe sulle gradinate per l'accesso alla scuola. Per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico, l'Istituto è stato dotato di un impianto Fotovoltaico dalla potenza totale di 30kW, sono state sostituite le lampade tradizionali con 298 lampade a led, altre 13 lampade sono state sostituite in palestra e, infine, è stata installata una centrale termica da 474 kW.

I commenti

«Gli investimenti in edilizia scolastica superiore che abbiamo messo in campo in questi anni superano i 100 milioni di euro e oggi siamo orgogliosi di presentare le opere realizzate per la riqualificazione del Rosselli - ha spiegato Stefano Marcon, presidente della Provincia – si tratta di interventi che oltre a ridurre i costi energetici, agevolano e ottimizzano gli spazi scolastici, rendendo il luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi trascorrono gran parte della loro adolescenza, creano relazioni, maturano consapevolezze e costruiscono pian piano il loro futuro. Per tutti questi motivi, noi vogliamo che le scuole siano attrezzate e ottimizzate al massimo, in piena sicurezza, accessibili e inclusive: sono fattori importanti di cui la Provincia tiene sempre conto per dare un contributo non solo economico, ma sociale, al loro sviluppo e percorso di crescita. Questo intervento segue i tanti altri che sono in opera a Castelfranco Veneto, stiamo davvero rendendo moderne e sicure tutte le scuole della Provincia».

«Ringrazio la Provincia per tutti gli interventi realizzati per la nostra scuola - ha concluso la dirigente scolastica del Rosselli, Anna Favaro - i lavori sono stati portati a termine in tempi rapidi e senza alcun disagio per la didattica: anche studentesse e studenti sono contenti di poter studiare in un ambiente più moderno ed efficiente, che sicuramente li agevolerà nelle attività formative».