Il sorriso di Isabella si spegne a soli 15 anni: «È stata un dono, ora è un angelo»

Cordoglio e commozione a Valdobbiadene per la scomparsa della piccola Isabella Menin, mancata all'affetto dei suoi cari a soli 15 anni. Una tragedia che in queste ore ha colpito l'intera comunità locale dove Isabella è sempre stata circondata dall'affetto di tutti.

Sono lo zio Luca e la zia Evelina a ricordarla commossi ai nostri microfoni: «Isabella era una bambina splendida, un generatore vivente di affetto». Dal secondo anno di vita le era stata diagnosticata una malattia degenerativa rara ma né lei, né i suoi cari si sono mai persi d'animo. Mamma Silena e papà Massimiliano l'hanno accompagnata e sostenuta giorno per giorno: Isabella aveva frequentato la scuola dell'infanzia "Gesù Bambino", passando alla scuola elementare San Venanzio e frequentando per un periodo anche la scuola media Efrem Reatto di Valdobbiadene. Fondamentale per lei la presenza professionale e umana del personale scolastico che ha sempre accolto e seguito Isabella nel suo percorso di studi e di vita. A loro va oggi il ringraziamento di tutta la famiglia della 15enne. Papà Massimiliano e mamma Silena avevano adattato i loro lavori in due aziende del territorio per stare il più possibile vicini alla loro bimba senza mai farle mancare tutto l'amore l'affetto possibili. «È stata per tutti una sfida che un giorno però verrà ricompensata, crediamo - continuano zio Luca e zia Evelina -. Sarà impossibile dimenticare il suo sguardo di bambina amata e felice. Isabella è stata un dono, oggi è un angelo». L'addio alla giovane sarà dato dai familiari in forma strettamente privata.