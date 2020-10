E' boom di iscrizioni per il Concorso di violino «Città di Vittorio Veneto»

Si sono concluse martedì, con risultati andati oltre le più rosee aspettative, le iscrizioni alla 32^ edizione del Concorso di Violino “Città di Vittorio Veneto” Premio Internazionale “Prosecco Doc”. Sono ben 42 i musicisti provenienti da 12 paesi europei che prenderanno parte alla kermesse vittoriese in programma dall’1 al 6 dicembre prossimi. Una testimonianza di quanto la cultura in generale e la musica in particolare vogliano riprendere il loro cammino. «Il concorso - assicurano gli organizzatori - si svolgerà regolarmente e verranno adottate tutte le misure necessarie a tutelare la salute del pubblico e degli artisti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il numero dei partecipanti è triplicato rispetto a quello dell’ultima edizione - dichiara soddisfatta Antonella Uliana, Assessore alla Cultura - Si tratta di un risultato straordinario anche per la situazione che stiamo vivendo in Europa a causa della pandemia. I violinisti che giungeranno nella nostra città rappresentano il senso pieno della dimensione internazionale con la quale il concorso, voluto fortemente da questa Amministrazione, si identifica: Italia, Germania, Austria, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Romania, Estonia e Polonia saranno rappresentate da vere eccellenze».