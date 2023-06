Progetto Danza, iscrizioni ancora aperte per il 37esimo stage internazionale

Ultimi giorni per iscriversi alla 37esima edizione dello Stage Internazionale organizzato da Progetto Danza Treviso che avrà luogo dal 2 al 15 luglio 2023. Lo stage offre ai suoi partecipanti l'opportunità di immergersi completamente nella danza per due settimane e studiare accanto a professionisti di fama mondiale, il tutto all'interno de La Ghirada di Treviso, uno dei centri sportivi più attrezzati d'Europa, con sale anche di 500 metri e una sala con una vetrata completamente apribile, immersi nel verde e con la possibilità di usufruire della foresteria. Formula che da anni risulta essere importante tant’è che i posti disponibili sono davvero pochi. Un articolato programma di studio della danza classica con lezioni anche di tecnica maschile, passo a due, punte e repertorio e un percorso fra vari stili dalla danza contemporanea alla moderna fino al contemporary urban e per finire anche una rilassante lezione di yoga per ballerini.

Il programma

Un corpo insegnante d'eccezione quello che seguirà i ragazzi durante lo stage, con molte conferme d'eccezione: Paola Vismara, danzatrice, dal 2011 è docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, confermata Margarita Smirnova, etoile del Teatro Bolshoi. E ancora Frederic Olivieri, direttore della Scuola del Teatro della Scala, Lucia Geppi e Walter Madau. Per la danza moderna si conferma la Claudia Rossi (già parte della scuderia di Amici) mentre per la contemporanea torna Carl Portal, Damiano Artale e per la prima volta ci sarà Ermanno Sbezzo, danzatore e coreografo nei più importanti teatri del mondo (New York City Center, Los Angeles, Philadelphia, Boston, Rio de Janeiro, San Paolo, Parigi, Lione, Montreal, Ottawa, Vancouver e tanti altri). Ed infine per la sezione dedicata ai grandi coreografi contemporanei con il grande Fabrizio Monteverde e per la contemporary urban Mario Glez. Romina Romolo, da ultima, si dedicherà allo yoga per ballerini. Ad arricchire lo stage di questa edizione anche un programma dedicato ai bambini dai 9 agli 11 anni nella settimana dal 9 al 15 luglio, che li vedrà impegnati tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 14 con lezioni di danza classica, moderna e contemporanea tenute dai maestri Frederic Olivieri, Claudia Rossi e Carl Portal.

I commenti

«Compie 37 anni lo Stage Internazionale di danza - spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli, organizzatrici dell’evento - e sembra ieri quando muovevamo i primi passi di danza. Abbiamo iniziato sulle punte, così come si danza, per poi crescere e diventare un punto di riferimento a livello internazionale ed europeo. Siamo arrivate agli sgoccioli e il 2 luglio daremo il via allo Stage – concludono le presidenti – stiamo ricevendo molte iscrizioni da ogni parte d’Italia e del mondo il che significa che i giovani ballerini apprezzano questa opportunità che è diventata, negli anni, un appuntamento atteso. Tra le soddisfazioni c’è anche la conferma di importanti maestri di livello internazionale che vengono proprio qui, a Treviso, per supportare i tanti ragazzi e ragazze. Per noi è diventata una ricorrenza e siamo al punto, dopo 37 anni, che i primi allievi e allieve sono oggi ballerini professionisti o addirittura insegnanti. Il tempo passa e la danza cresce, questo il più grande obiettivo che ci spinge ad organizzare lo stage unito al fatto di riuscire a portare il meglio della danza proprio qui a Treviso».