Villorba, nuovi aiuti alle famiglie: «Combattiamo la denatilità»

Il Comune di Villorba continua nel supporto alle famiglie, valido strumento per combattere la denatalità. La Giunta ha infatti deciso di innalzare i valori Isee (da 20mila a 25mila e da 30mila a 35mila euro) allargando quindi le fasce di contribuzione allo scopo di facilitare l’accesso agli asili nido e alle scuole dell’infanzia parrocchiali.

Per dare un esempio concreto una famiglia con la soglia Isee inferiore riceverà un contributo di 230 euro mensili fino ad un massimo di 2.530 euro annuali per la frequenza del bimbo all’asilo nido integrato o struttura simile. La Giunta ha inoltre assegnato alle scuole d’infanzia parrocchiali 65mila euro di contributo (in dettaglio: Villorba, 21.905 euro; Lancenigo, 19.565 euro; Fontane, 23.530 euro) a sostegno delle spese di funzionamento 2022. In coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione, c'è poi da segnalare l’assegnazione di 80.350 euro (+10mila euro rispetto allo scorso anno) per sostenere il Piano dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado di Villorba nonché le spese di funzionamento e i sussidi .

Il commento

«Da quanto deliberato emerge in modo netto che il sostegno alle famiglie è un a marcata priorità dell’Amministrazione Comunale di Villorba - conclude il sindaco Francesco Soligo - e segue un percorso coerente e trasversale in tutte le decisioni prese in diversi ambiti dallo sport, all’economia e alla cultura. Oltre al supporto economico abbiamo deciso inoltre di prorogare servizi per l’anno 2023: come il progetto Polaris, area di Spazio Ascolto per adolescenti e famiglie residenti nel territorio - ricorda il primo cittadino - che offre l’accesso gratuito e di prossimità a consulenze psicologiche per adolescenti e famiglie, con l’obiettivo di rinforzare e indirizzare il ruolo educativo degli adulti e di accogliere il malessere manifestato degli adolescenti. L’Amministrazione aveva avviato Polaris in via sperimentale nel 2021 e solo nello scorso anno ha registrato 120 accessi e supportato 20 adolescenti».