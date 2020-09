Fa sparire 125mila euro dall'istituto musicale: ex presidente sotto accusa

Non meno di 125mila euro fatti sparire dalle casse dell'istituto musicale Arnaldo Benvenuti di Conegliano. E' gravissima l'accusa di appropriazione indebita contro l'ex presidente della scuola, Moreno Giust.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i fatti risalirebbero allo scorso mese di aprile, in pieno lockdown, quando l'ex dirigente avrebbe prelevato ingenti risorse economiche dai conti correnti dell’istituto. Appena scoperto, Giust era stato subito sollevato da tutti i suoi incarichi, formalizzando nei suoi confronti una denuncia per appropriazione indebita alla Procura della Repubblica. Con l'inizio del nuovo anno scolastico fissato per il 1 ottobre, la preoccupazione dell'istituto musicale è ora quella di sanare il debito venutosi a creare nel minor tempo possibile. Stefano Feltrin, attuale vertice dell'associazione per l’istituto musicale si è sfogato in una lunga lettera dove ha chiesto aiuto alle famiglie degli iscritti e ai cittadini di Conegliano chiedendo una loro partecipazione per poter, almeno in parte, sanare una voragine economica che, secondo le prime stime, non potrà essere sanata prima dei prossimi cinque anni. Massima vicinanza all'istituto è stata espressa dal sindaco Fabio Chies che ha concesso all'istituto la possibilità di dilazionare al massimo il saldo del debito contratto nel pagamento dell'affitto della struttura.

Presidente dal luglio 2017, Moreno Giust avrebbe prelevato il grosso del denaro direttamente dal conto dell’istituto nel corso del 2019 e all’inizio del 2020. Gli estratti conto che mensilmente consegnava alla segretaria dell'istituto per verificare i pagamenti delle quote degli studenti si sono rivelati tutti manomessi. Giust aveva confessato a Feltrin che quei soldi gli servivano per curarsi da una grave malattia. Verità o solo una scusa? Sarà la Giustizia a chiarirlo. Per ora però l'istituto, da oltre cinquant'anni impegnato nella promozione della cultura musicale a Conegliano, rischia di avere grandissime difficoltà ad affrontare il prossimo anno scolastico ormai alle porte.