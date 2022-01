Istituto Besta, dalla Provincia oltre 1 milione di euro per la manutenzione

Dopo aver realizzato in due mesi la nuova sede del “Besta” in zona Ghirada nel 2020 per far fronte alla pandemia, la Provincia di Treviso ha deliberato lo stanziamento di 1.150.000 euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della sede dello stesso Istituto in Borgo Cavour, nel centro storico di Treviso.

Il progetto riguarda in particolare la manutenzione straordinaria della copertura, la riqualificazione sanitaria, con un'importante intervento relativo ai servizi igienici e il ricavo di un servizio dedicato per persone con ridotta capacità motoria, oltre che il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto elettrico, con verifica dell’impianto di scarico esistente. Ma non solo: i lavori di restauro, revisione e controllo si estendono anche agli scuri in legno e alle strutture in ferro e ai muri di recinzione, per consentire il miglioramento dell’area esterna a disposizione di studentesse e studenti, nonché del personale scolastico. Sarà realizzato anche un nuovo controsoffitto nei locali che ne necessitano. I nuovi lavori garantiranno dunque una riqualificazione di tutto l’edificio sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista del risparmio energetico.

La ditta aggiudicataria dei lavori è la Boato Costruzioni Srl con sede a Marghera-Venezia. «Continuano gli investimenti della Provincia di Treviso nell’edilizia wcolastica – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – dopo aver realizzato la nuova sede del Besta in tempi record e aver avviato il grande progetto per l’Artistico, con questa operazione andiamo a mettere in sicurezza l’edificio in centro storico del Comune di Treviso che ospita lo stesso Istituto Besta. Un’altra grande opera, la prima delle tante che andremo a compiere nel solo 2022».