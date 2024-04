Istituto Botteselle, al via la ristrutturazione e i lavori di miglioramento sismico

Lunedì 8 aprile sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell'Istituto Botteselle, sede del centro di servizi per anziani di Col San Martino a Farra di Soligo. La struttura, autorizzata e accreditata dalla Regione, è gestita da Fondazione Santa Augusta Onlus che fa capo alla Diocesi di Vittorio Veneto e fornisce servizi socio assistenziali a 92 ospiti anziani, di cui 80 non autosufficienti.

Il cantiere

L'importante intervento edilizio interesserà buona parte dell’edificio e prevede l’installazione di sollevatori a soffitto, la sostituzione di infissi, pavimenti e il rinnovo delle tinteggiature. Il cantiere del costo di 2,5 milioni di euro, avrà una durata di 12 mesi ed è coperto in parte con risorse della Fondazione e in parte con un finanziamento bancario. È stata inoltre presentata istanza di ammissione al bando della Regione del Veneto per l’accesso al fondo di rotazione, la cui concessione alleggerirebbe il sia il quadro finanziario che quello economico, trattandosi di un mutuo da restituire in 10 anni senza pagamento di interessi. I lavori sono stati affidati con procedura selettiva, interpellando le imprese del territorio, tra le quali è risultata più vantaggiosa, la Edilco srl di Conegliano, grazie all’esperienza in opere simili, alla qualità e all’economicità dell’offerta. Dovendo procedere all’esecuzione dei lavori con la struttura a regime, è stato redatto un piano dettagliato delle opere, strutturato in fasi temporali successive su distinte aree di intervento, che comporterà lo spostamento temporaneo di alcuni ospiti e di alcune attività, il tutto tenendo in massima considerazione il rispetto delle norme di sicurezza. Il progetto complessivo, redatto dall’ing. Fabio Urban, direttore dei lavori, è stato condiviso con Ulss 2 e con il Comune di Farra di Soligo. Trattandosi di un intervento delicato, vista la presenza degli ospiti in struttura, a partire dal mese di dicembre si è iniziato ad informare i familiari, gli ospiti ed i lavoratori della struttura, riscontrando un clima di comprensione e di supporto, in particolare da parte dei collaboratori.

La cerimonia

Alla posa della prima pietra erano presenti il Vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo, il sindaco Mattia Perencin con gli assessori Silvia Spadetto e Manuela Merotto, il presidente della Fondazione Marco De Carlo, parte del CdA, il direttore generale Francesco Follin, Il Progettista e D.L. Ing. Fabio Urban, il R.U.P della Fondazione Ing. Mario Bortolot, Il parroco di Col San Martino Don Francesco Salton, il comandante della stazione dei carabinieri di Col San Martino Giovanni Sergi ed i rappresentanti della ditta Edilco srl, tra i quali il titolare Sergio Peruch. Alle parole del Presidente De Carlo che ha introdotto la cerimonia ricordando il percorso fatto in questi anni per arrivare all’importante momento è seguito l’intervento del Sindaco che ha rivolto un saluto ai presenti, intervenuti per l’occasione, un messaggio di attenzione agli anziani dell’Istituto e di ringraziamento ai vertici della Fondazione per l’importante investimento. È successivamente intervenuto di S.E. Mons. Pizziolo che riaffermato il sostegno della Diocesi all’Istituto Botteselle, anche in questa particolare fase della sua vita e per la benedizione del cantiere. Infine è intervenuto il Direttore Generale della Fondazione Francesco Follin con un messaggio di ringraziamento ai lavoratori del Botteselle per l’importante lavoro che stanno svolgendo anche in relazione all’impegno straordinario che i lavori comporteranno. A dare lustro all’importante avvenimento sono intervenuti alcuni ospiti dell’Istituto assieme ai collaboratori e familiari.