L'Istituto Padre Pio Korian festeggia i 100 anni di Paola Rita

Giornata di festa presso la casa di riposo Istituto Padre Pio Korian di Tarzo, dove la signora Paola Rita Bernardi ha celebrato con gioia e commozione lo straordinario traguardo dei 100 anni di vita, circondata dall’affetto degli altri Ospiti, degli operatori della struttura e dei figli. Presenti alla piccola celebrazione, organizzata in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid, anche il sindaco del Comune di Tarzo, Vincenzo Sacchet, e il sindaco di Revine Lago, paese di origine della signora Paola Rita, Massimo Magagnin, che hanno voluto omaggiare con un saluto e un mazzo di fiori la neo-centenaria. Ha preso parte alla piccola cerimonia anche il Parroco di Revine Lago, Don Angelo, che ha letto davanti ai presenti una lettera dedicata alla Signora.

Donna semplice, allegra, profondamente generosa e sempre disposta ad aiutare tutti. La signora Paola Rita è madre di tre figli, Maria Rosa, Lucio e Giuseppe, con i quali è sempre stata molto attenta e premurosa. Divenuta madre a 18 anni è stata per i figli anche una sorella e amica. La signora Paola Rita, di origini venete, ha lavorato in diversi posti d’Italia, per ritornare poi nel proprio paese natio e da 4 anni è Ospite dell’Istituto Padre Pio Korian di Tarzo.

“Siamo felicissimi per l’importante traguardo raggiunto dalla signora Paola Rita, una donna speciale che da diversi anni vive presso l’Istituto Padre Pio Korian di Tarzo”, ha dichiarato Silvia Da Re, Direttore Gestionale dell’Istituto Padre Pio Korian. “Con questa celebrazione, alla presenza della famiglia, pazienti e personale della struttura, speriamo di aver regalato alla nostra Ospite una giornata memorabile per i suoi 100 anni”.