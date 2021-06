All'Istituto Padre Pio Korian un nuovo progetto ricreativo legato alla coltivazione della lavanda

Far coltivare agli ospiti dell’Istituto Padre Pio Korian di Tarzo la lavanda facendo scoprire loro le molteplici proprietà di questa pianta molto apprezzata, con l’obiettivo finale di lavorarla e confezionarla per darla in dono alla comunità di Tarzo. Questo l’obiettivo della collaborazione tra la struttura Korian da una parte e l’Associazione Nazionale dei Fanti (sezione Tarzo) e i ragazzi e catechisti della parrocchia di Tarzo del comune del trevigiano dall’altra.

Nei giorni scorsi i Fanti della sezione di Tarzo hanno collaborato con gli operatori dell’Istituto per la piantumazione della lavanda, affiancati da alcuni ragazzi del catechismo di Tarzo. Ciascuna delle piante messe a dimora avrà il nome dei bambini, degli operatori e degli ospiti coinvolti nell’iniziativa, mentre nel corso dei mesi di luglio e settembre verrà organizzato un nuovo appuntamento in occasione della raccolta, sgranatura e confezionamento della lavanda in sacchetti profumati, offrendo così agli ospiti della struttura un’ulteriore occasione d’incontro con i nipoti e gli altri bambini del paese.

“Da circa dieci anni la coltivazione della lavanda è una delle attività educative pensate dal nostro educatore Christian per i nostri ospiti e siamo particolarmente contenti dei benefici generati in termini di socializzazione, miglioramento del tono dell’umore e mobilità degli arti superiori”, ha dichiarato Silvia Da Re, Direttore Gestionale Istituto Padre Pio. “Quest’anno abbiamo deciso di aprirci ulteriormente alla comunità locale collaborando con la parrocchia di Tarzo e con la locale sezione dell’Associazione Nazionale dei Fanti, proprio affinché negli anni a venire questo possa diventare un appuntamento fisso per i nostri ospiti”.

Nel corso degli anni gli operatori della struttura di Tarzo hanno avuto modo di apprezzare i benefici che la lavanda ha sugli ospiti. In particolare, i sensi vengono stimolati in maniera naturale, spontanea e accompagnano l’anziano al ricordo di una situazione piacevole, di qualcosa di già conosciuto e vissuto che infonde un senso di sicurezza e compiacimento. Utilizzata sotto forma di tisana, di essenza aromatica, di tintura madre, aggiunta all’acqua per il bagno, sotto forma di pomata, in impacchi e in impiastri, oppure come olio per massaggi, la lavanda è da più parti riconosciuta come valido rimedio casalingo nella cura dei problemi della pelle e dei disturbi bronchiali.