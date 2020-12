L'Istituto Padre Pio Korian ospita i presepi donati dall’Associazione Va Dee Femene

In occasione delle festività natalizie l’Istituto Padre Pio Korian di Tarzo ha ricevuto in dono tre presepi dall’Associazione Va Dee Femene. I presepi sono stati posizionati negli spazi comuni della struttura per far respirare maggiormente agli ospiti l’aria del Natale, reso particolare dalle restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19.

Quest’anno, a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, non è stato possibile aprire la consueta mostra di presepi organizzata dall’Associazione Va Dee Femene, pertanto tre presepi sono stati donati all’Istituto Padre Pio, creando così una mostra dedicata agli ospiti e agli operatori della struttura. Un meraviglioso gesto di vicinanza per far sentire l’affetto e donare un sorriso a tutti gli ospiti della struttura, che a Natale non avranno la possibilità di stare vicini ai propri famigliari.

“Vogliamo ringraziare l’Associazione Va Dee Femene di Tarzo per averci donato i presepi da esporre presso la Residenza Istituto Padre Pio, un pensiero molto apprezzato da tutti i nostri ospiti e operatori - dichiara Silvia Da Re, Direttore Gestionale Istituto Padre Pio - L’Istituto Padre Pio collabora da diversi anni con l’Associazione e siamo molto felici per la vicinanza che ha manifestato in occasione delle festività natalizie”.