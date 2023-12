Il carcere minorile? «Non solo problemi ma il prodotto di una società viva»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ho letto con attenzione ed interesse il Vostro articolo di sabato 16.12.2023 sull’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso. Vi ringrazio per la voce che avete voluto dare al disagio degli Operatori che lì lavorano. Accanto a questo ho il dovere di evidenziare il modo come quel Personale con professionalità e senso del dovere risponde a questo disagio, realizzando il servizio rieducativo, che ho l’orgoglio di dirigere dal mese di luglio 2023. La questione, a mio parere e per la mia annosa esperienza, non è solo il soprannumero, né la carenza del personale e degli spazi, condizione cronica a tutte le carceri d’Italia, ma come il Personale Funzione Pubblica e Polizia Penitenziaria di Treviso riesce a umanizzare quello spazio di vita, riempiendolo di proposte e di valori. Per questo vi invito a raccontare il carcere per i minorenni di Treviso, non per le sue oggettive carenze, ma per le storie soggettive che contiene, le soluzioni che trova, i percorsi che riesce a costruire nell’interesse degli individui e di tutta la società. Il carcere di Treviso non è solo l’evento devastante dell’aprile del 2022, generato da cause precise, per le quali è ancora necessario scrivere la storia, ma il prodotto oggi (come ieri) di una società viva, fatta di Istituzioni, Scuola, Volontariato, Gruppi Sportivi e Religiosi. Vi invito ad un incontro e vi ringrazio per il vostro impegno.

Girolamo Monaco, direttore Istituto Penale per i Minorenni di Treviso