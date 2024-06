Donati dal 51°Stormo di Istrana 40mila euro alla Città della Speranza

Grazie alla RUN51 organizzata dal 51° Stormo Caccia Istrana domenica 23 giugno u.s. collaborazione tra il 51° Stormo Caccia, il Montello Runners Club e Bettiol Sport Events asd, e ad altri eventi organizzati nel primo semestre del 2024, ecco i primi “mattoni” per la Seconda Torre dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. La RUN51 si è disputata appunto nel pomeriggio di domenica scorsa all’interno della Base “Vittorio Bragadin” sede del 51°Stormo Caccia Istrana. Tremila i partecipanti; Riccardo Martellato (Assindustria Sport) e Miriam Sartor (Atl. Ponzano) i vincitori.

Ma al di là della bellissima competizione sportiva, questo momento ha rappresentato una tappa importantissima per la Città della Speranza alla quale è stato devoluto quanto raccolto dal 51° Stormo negli eventi solidali degli ultimi sei mesi, come ad esempio gli spettacoli “Serata Zelig” e “4 risate per la speranza” o in occasione del raduno degli ex VAM. Senza scordare attività più formali, come l’Assemblea del Circolo del 51. Iniziative che hanno consentito di raccogliere ben 40mila euro che andranno ad “acquistare” i primi mattoni della Seconda Torre del Centro Ricerca Città della Speranza di Corso Stati Uniti a Padova.

«Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati in questo anno del Trentennale – ha dichiarato il Fondatore di Città della Speranza Franco Masello, anche Presidente dell’Istituto di Ricerca Pediatrica CdS – è appunto quello di realizzare una seconda Torre a fianco dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova. La Ricerca deve accelerare per arrivare a coronare il nostro sogno: il 100 percento di guarigioni dei bambini. Ma la Ricerca ha bisogno di spazi ed è per questo che in quest’anno partirà la costruzione della seconda Torre. Questa importantissima donazione ricevuta dal 51° Stormo, grazie alla sensibilità e alla vicinanza del Comandante Colonnello Emanuele Chiadroni che ringraziamo di cuore, andrà ad “acquistare” i primi mattoni per partire con la costruzione: il 51°Stormo Caccia Istrana sarà il primo nome che andremo a scrivere nell’Albo d’Oro dei Donatori della Seconda Torre! Speriamo che ci saranno moltissimi altri nomi di Donatori che ci affiancheranno nella Campagna “Compra un mattone e sarai protagonista della Ricerca”».

«L’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza – aggiunge l’Amministratore Delegato dell’IRP Dottor Generale Stefano Lupi – è un fiore all’occhiello per la Ricerca sulle malattie oncoematologiche pediatriche e sulle malattie rare pediatriche. Un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale ove lavorano oltre duecento ricercatori di altissimo livello, per trasformare ogni donazione in cura e arrivare in tempi sempre più brevi dal laboratorio al letto del paziente con farmaci e cure all’avanguardia. A questo servirà la Seconda Torre: per accogliere sempre più ricercatori e donare così futuro a tantissimi bambini. Ma, nel contempo sarà un’opportunità preziosa di lavoro per i nostri giovani cosicché possano rimanere qui in Italia in un centro di eccellenza internazionale».

«All’inizio del 2024 – conclude il Comandante, Colonnello Pilota Emanuele Chiadroni – il 51° Stormo ha deciso di dedicare l’attività solidale alla raccolta fondi a favore della Fondazione “Città della Speranza” a supporto della fondamentale e preziosa attività di ricerca che la Fondazione svolge a carattere sia nazionale che internazionale. Il bilancio di questo primo semestre di solidarietà è sicuramente positivo in quanto siamo riusciti a raccogliere 40mila euro. Una grandissima soddisfazione per gli uomini e le donne del 51° Stormo, ma soprattutto un forte ringraziamento deve essere dedicato alla cittadinanza che ancora una volta ha dimostrato sensibilità e partecipato entusiasta e da protagonista ai vari eventi solidali, come testimoniano gli oltre 3000 partecipanti alla recentissima RUN51».