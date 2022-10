Il 51° Stormo di Istrana celebra l'83° anniversario dalla costituzione

Il 51° Stormo di Istrana, intitolato al Sergente “Ferruccio SERAFINI”, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare. Costituito quale Reparto Caccia il 1° ottobre 1939 sull’aeroporto di Ciampino Sud (Roma), lo Stormo ha partecipato alle operazioni belliche della Seconda Guerra Mondiale, provvedendo alla difesa di Roma e Napoli e successivamente operando in Africa Settentrionale, in Russia, nei Balcani ed a difesa dei cieli di Sicilia e Sardegna. Nel 1947 il 51° Stormo fu trasferito sull’aeroporto di Treviso e nel 1953 fu poi trasferito sulla nuova Base di Istrana. Nel 1963 al 51° Stormo fu assegnato il velivolo F-104G e nel 1989 allo Stormo viene assegnato il 103° Gruppo, prima unità ad avere in dotazione il nuovo velivolo AMX.

Dal 1995 al 2019, il 51° Stormo ha operato con i suoi velivoli in molteplici missioni internazionali, anche programmate dalla NATO: dai Balcani negli anni 90, all’Operazione ISAF “International Security and Assistance Force” in Afghanistan; dall’operazione ”Unified Protector” con altri assetti della NATO durante l’Operazione in Libia alla missione di contrasto all’ISIS “Prima Parthica” in Kuwait. Dal settembre 2019 lo Stormo torna a far parte del sistema di Difesa aerea nazionale e NATO, concorrendo al controllo dello spazio aereo con i velivoli Eurofighter.

LA MISSIONE DEL 51° STORMO

Il 51° Stormo di Istrana è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all'efficienza operativa dei sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all'addestramento del personale ed al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle SS.AA. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 51° Stormo , opera con il 132° Gruppo Volo “ Buscaglia”, dotato di velivoli AMX, AMX -T e F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO.

IL DISTINTIVO DEL 51° STORMO

Il distintivo del 51° Stormo di Istrana raffigura un gatto nero che scompagina tre topolini verdi, la cui origine è strettamente legata al periodo storico nel quale aveva luogo l’animata polemica fra i sostenitori dell’autosufficienza del bombardiere a difendersi contro la caccia ed i sostenitori della capacità del cacciatore di contrastare ed impedire l’azione del bombardiere. Tra i vari sostenitori della tesi pro-bombardieri vi era un reparto equipaggiato con velivoli che avevano dipinto sulla fusoliera tre Sorci Verdi; nei “cacciatori”, invece, vi era la squadriglia del 51° Stormo rappresentata con un “Gatto” che troneggiava sui velivoli in dotazione.

Durante un’esercitazione simulata di attacco e difesa di Roma, si pianificarono alcune dimostrazioni delle singole capacità dove, a difesa della capitale, erano schierati i velivoli caccia del 51° stormo. Con l’ultima delle prove, i piloti del 51° sfruttarono così bene le caratteristiche del loro velivolo e profusero tale impegno nell’attacco, che scompaginarono la compatta formazione dei velivoli bombardieri impedendo così l’azione su Roma.

Ad esercitazione avvenuta uno dei piloti del 51, interpretando il sentimento dei suoi colleghi, esordì con questa frase: “Finalmente quei signori dei “Sorci Verdi” hanno trovato il loro “Gatto”. Un pilota umorista prese al volo l’idea e con un carboncino disegnò sulla deriva di un G.50 (velivolo in dotazione al 51° Stormo) un gatto che, con i suoi artigli, faceva strage di sorcetti. Il disegno piacque e da allora sui velivoli del 51° Stormo troneggia il “Gatto” che scompagina tre “Sorci Verdi”.

BANDIERA DI GUERRA

La Bandiera di guerra del 51° Stormo è decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare (1952) e di Medaglia d’Argento al Valor Militare (1952) e di due Croci di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia (2015 e 2019).