51° Stormo, serata di solidarietà per Ca' Foncello e onlus "Per mio figlio"

Dopo anni di inattività dovuta all'emergenza Covid, il teatro dell'aeroporto di Istrana, sede del 51° Stormo Caccia, ha ospitato un'importante iniziativa di solidarietà a favore della Marca. Il Comandante Colonnello Pilota Emanuele Chiadroni ha voluto promuovere un'importante iniziativa della onlus "Per Mio Figlio" impegnata da 25 anni nel migliorare le strutture ospedaliere pediatriche e rendere meno disagevole la permanenza in ospedale dei bambini e dei loro genitori durante l'assistenza. La struttura destinataria dell'iniziativa è il reparto pediatrico del Ca' Foncello di Treviso. La serata ha visto protagonisti un gruppo di comici che hanno dato vita con successo allo spettacolo "Ricominciamo dal 51°".

Al termine dello spettacolo il Comandante Chiadroni ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso la realizzazione della serata, tra cui i membri del Fondo Elica dello Stormo ed i comici Fausto Solidoro, Senso d’Oppio, Nando Timoteo e Giorgio Verduci ai quali ha rivolto un sentito pensiero: «Ci avete regalato due ore incredibili, per un attimo abbiamo lasciato tutti i nostri pensieri fuori la sala e soprattutto ci avete ricordato che spesso un sorriso è in grado di far superare i momenti più difficili della nostra vita». Chiadroni ha poi sottolineato come «il successo concreto di questo evento si è concretizzato con la raccolta dei fondi necessari per la realizzazione del progetto “la Stanza dei Sogni” proposto dall'associazione Per mio Figlio. A loro va il nostro ringraziamento maggiore, poiché aiutano costantemente coloro che lavorano negli ospedali e si prendono cura dei nostri ragazzi».

Il presidente della onlus, Andrea Rizzo, nel suo intervento, ha descritto l’attività dell’associazione impegnata con numerosi progetti nel trevigiano al fine di alleviare la sofferenza dei giovani pazienti durante la loro permanenza nei reparti pediatrici. Ha poi aggiunto: «Un grazie sentito al Comandante del 51° Stormo e a tutti voi qui presenti, perché il ricavato di questa serata consentirà la realizzazione di uno dei progetti di quest’ anno che si chiama “La Stanza dei Sogni”. Questa stanza, unica nella Marca, sarà allestita con macchinari tecnologicamente avanzati e con giochi/attrezzi per i bambini, e consentirà di accogliere allegramente e sedare gradualmente i bambini tra le braccia dei propri genitori. Questo ambiente ha lo scopo ultimo di far soffrire il meno possibile sia i bambini ospedalizzati che quelli provenienti direttamente dal pronto soccorso».

In rappresentanza del reparto pediatrico del Cà Foncello il dottor Pavanello ha ringraziato tutti per la bellissima serata e l’attenzione dedicata a questo progetto, ed ha sottolineato come sia importante per le strutture ospedaliere avere attrezzature ed ambienti tali, che migliorano la condizione dei giovani pazienti durante la loro permanenza in ospedale e durante l’attuazione di particolari procedure sanitarie.