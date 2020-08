Cambio della guardia al vertice della base del 51° Stormo di Istrana

Giovedì 3 settembre alle ore 10.30, presso l’Aeroporto militare di Istrana sede del 51° Stormo, avrà luogo il passaggio di consegne tra il Colonnello Pilota Massimiliano Pasqua (Comandante uscente) ed il Colonnello Pilota Nadir Ruzzon (Comandante subentrante). L’evento, presieduto dal Comandante Forze da Combattimento Gen. D.A. Francesco Vestito, rappresenta un importante momento per il Reparto e consisterà in una cerimonia formale in linea con le prescrizioni dettate dalla situazione emergenziale in atto.

Dopo oltre due anni al comando del 51° Stormo, il Colonnello Massimiliano Pasqua viene destinato a nuovo incarico presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica. Numerosi gli obiettivi conseguiti, come il ritorno del 51° Stormo tra gli Enti della Difesa Aerea, senza dimenticare l’organizzazione delle celebrazioni nel 2019 per i 30 anni dell’AM-X e gli 80 anni dello Stormo. Il Colonnello Nadir Ruzzon è chiamato a guidare le attività istituzionali del Reparto che, dotato di velivoli AM-X e F2000 del 132° Gruppo Volo, assolve con i propri uomini e donne i compiti tipici di uno Stormo cacciabombardiere, ricognitore e di difesa aerea.