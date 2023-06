Al 51° Stormo caccia di Istrana prove per il conseguimento del brevetto sportivo tedesco

Lunedi 5 giugno, il personale del 51° Stormo Caccia Istrana e del 3° RMAA di Treviso si sono cimentati nelle prove ginnico-atletiche per il conseguimento del Brevetto Sportivo Tedesco Dsa (Deutsches Sportabzeichen). Da sempre nelle Forze Armate di ogni Paese, lo sport costituisce un elemento indispensabile nella formazione e preparazione militare. Il Brevetto Sportivo Tedesco nasce nel 1913 ed ha conosciuto una vera e propria crescita fino al riconoscimento nel 1958 come Ordine e Onorificenza della Repubblica Federale di Germania. Dal 1993 è stata concessa l’autorizzazione anche ad altri Paesi di organizzare le prove Dsa. In Italia è stato introdotto nel 2003 e da allora ha riscosso un notevole successo, rivelandosi un fattore di preparazione fisica ed un momento di aggregazione interforze e tra Paesi amici.

Certificatore ginnico, denominato Prüfer ed individuato dalle autorità tedesche, per l’accertamento alla sessione di prove è stato il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Angelo Pisani. Il Brevetto Sportivo Tedesco viene rilasciato solo con il superamento di una serie di prove sportive con prestazioni che variano a seconda del livello del riconoscimento e dell’età dei candidati.

Svolte presso gli impianti sportivi Comunali di Treviso “via Medaglie D’Oro“, le prove, varie e tutte impegnative, hanno visto gli uomini e le donne del 51° Stormo impegnarsi in varie discipline come: i 3 mila metri piani, salto in lungo, lancio del peso, salto in alto ed in una prova in piscina di nuoto veloce sulla distanza di 25 metri. Alle prove ha partecipato anche il Comandante di Stormo, il Colonnello Pilota Emanuele Chiadroni, che al termine delle sessioni, durante la cerimonia di consegna dei brevetti conseguiti dal personale, si è complimentato con gli organizzatori ed in particolar modo con tutti i partecipanti per l’impegno ed i risultati conseguiti, sottolineando come l’efficienza fisica sia “sinonimo” di operatività ed efficacia professionale.

Il 51° Stormo Caccia di Istrana è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all'efficienza operativa dei sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all'addestramento del personale ed al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle SS.AA. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 51° Stormo, dotato di velivoli AMX, AMX -T e F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO.