Istrana cambia vicesindaco: Francescato lascia, al suo posto Serrajotto

Andrea Francescato ga rassegnato le dimissioni da vicesindaco di Istrana, nella mattinata di giovedì 22 febbraio. A dettare la scelta, motivazioni personali e professionali ed in particolare un sovraccarico di impegni che non gli consente di proseguire nell’incarico di vicesindaco e assessore Lavori Pubblici, urbanistica, edilizia privata, attività produttive.

Già assessore e vicesindaco nel primo mandato della giunta Gasparini, dal 2018 al 2023, Andrea Francescato è sempre stato una figura chiave della maggioranza e continuerà ad esserlo nel ruolo di consigliere cui viene affidato l’incarico di occuparsi Azioni di coordinamento distretto del commercio, gestione progetto controllo del vicinato (CDV) e collaborazione per gestione manutenzioni in continuità con il referato alle attività produttive di cui fino ad oggi ricopriva la carica. Referato che ora viene invece affidato all’assessore Simone Serrajotto - già assessore all’Ecologia, Agricoltura, Tutela dell’ambiente, Valorizzazione del territorio - assieme alla nomina a vicesindaco. Il sindaco Gasparini, inoltre, d’accordo con la squadra, ha scelto di gestire il referato dei Lavori pubblici e affidare a Nicola Filippetto con incarico esterno, quello di Urbanistica e Edilizia privata (oggi curati da Francescato) e quello al Bilancio, Patrimonio - ad oggi di sua competenza. Residente a Istrana, 60 anni, laureato in Economia e Commercio, Filippetto è esperto della materia avendo svolto attività di commercialista in libera professione per trent’anni oltre che revisore dei conti in molti Comuni veneti e Assessore al Bilancio del Comune di Istrana per 15 anni, dal 1998 al 2013.

I commenti

Queste le parole del sindaco Maria Grazia Gasparini: «Seppur a malincuore, ho accolto le dimissioni di Andrea Francescato comprendendo la difficoltà nel gestire impegni personali, professionali ed amministrativi. Lo ringrazio per tutto il lavoro fatto in questi sei anni, a partire dal mio primo mandato nel 2018. Un lavoro fatto con dedizione, competenza e senso civico, qualità preziose per chi sceglie di spendersi nell’impegno amministrativo e che sono certa Francescato continuerà ad esprimere anche nel ruolo di consigliere. Le dimissioni di Francescato rappresentano comunque l’occasione per un riassetto strategico dell’amministrazione all’insegna del rafforzamento con il passaggio di vicesindaco a Simone Serrajotto, del referato al bilancio ad una persona estremamente competente in materia come Nicola Filippetto, cui viene dato incarico di assessore esterno. Si completa il riassetto con i Lavori pubblici che saranno di mia competenza e che cercherò di portare avanti con scrupolo avendo cura di rispettare promesse e tempi. Infine, non posso che augurare a tutta la squadra, ed in particolare al nuovo arrivato Filippetto, buon lavoro».

Andrea Francescato conclude: «Momenti difficili prevedono scelte difficili. Il Comune di Istrana sta attraversando una fase piena di sfide e densa di progettualità e questa situazione richiede un’attenzione ed una quotidianità che, purtroppo, non sono più in grado di garantire. Ho deciso perciò di rimettere le deleghe nelle mani del sindaco Gasparini per non condizionare e non ostacolare l’operato dell’amministrazione comunale. Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha dimostrato nel mandato precedente 2018/2023 e che ha voluto rinnovare all’inizio di questo. Auguro a tutta la squadra e al nuovo assessore Nicola Filippetto di poter svolgere il proprio ruolo in maniera proficua».

La nuova Giunta