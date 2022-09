"Solidali 2022", una occasione per conoscere l'Arma dei Carabinieri

Si è svolta ieri e oggi, 11 settembre, la manifestazione a scopo benefico "Solidali 2022", che si è tenuta presso l'istituto Ca' Florens di Istrana. Era presente anche l'Arma dei Carabinieri, che ha partecipato all'iniziativa con un nutrito numero di militari insieme, alle altre Forze di Polizia e Istituzioni locali.

All'interno di uno stand dedicato, una rappresentanza dei Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto e della Stazione di Istrana ha incontrato i numerosi visitatori, esponendo i veicoli in dotazione, tra le quali 2 autovetture e 2 motociclette, utilizzate per i servizi di controllo del territorio. La manifestazione ha infatti rappresentato un'occasione per favorire il contatto tra la cittadinanza e l'Arma, sviluppando la conoscenza diretta dei compiti e delle funzioni dei Carabinieri, capillarmente distribuiti in tutto il territorio nazionale. Molte sono infatti state le domande e le curiosità che i visitatori hanno formulato ai militari, in particolare consigli su come prevenire e difendersi dalle truffe online. Diverse sono state anche le richieste di chiarimenti da parte di giovani, riguardanti le modalità di arruolamento e i profili di carriera nell'Arma.