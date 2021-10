"Istrana Fantasy": a Villa Lattes cosplayer, rievocazioni ed il raduno steampunk

Istrana si trasforma nel regno del fantasy per un giorno tra cosplayer, riti ancestrali, giochi di ruolo e rievocazioni di mondi lontani. Domenica 17 ottobre 2021, appuntamento con la seconda edizione di ISTRANA FANTASY. Animazioni, danze e spettacoli animeranno per tutta la giornata il parco settecentesco di Villa Lattes. Un evento che dà spazio alla fantasia con la possibilità di visitare la Villa e il Parco in compagnia di folletti, streghe, principesse e cavalieri. La manifestazione organizzata da Euro&Promos e Comix torna a Istrana per trasformare l’evento culturale in una giornata fuori dal comune. Un’area expo a tema fantasy e medievale sarà allestita nel parco della Villa e comprenderà una zona dedicata allo street food, oltre a spazi dedicati ai giochi di ruolo e da tavola del “Regno di Atlantica”, gestiti da associazioni ludiche.

«Non abbiamo mai smesso di lavorare e ideare nuove proposte, nonostante il lockdown e la pandemia. – Racconta Giorgia Onivello, direttrice delle Divisione Cultura di Euro&Promos - Oggi il nostro obbiettivo è quello di rilanciare Villa Lattes come luogo culturale di grande valore storico per il territorio. Per questo ci siamo affidati a Comix e alla direzione artistica di Mara Pellizza, che si sono dimostrati un team vincente nell’organizzazione di eventi ad ampio respiro creativo».

Photoset con il “Boia di Noale”, la sfilata di figuranti fantasy e poi ancora gli spettacoli dei Giullastri, la gara cosplay e lo spettacolo di danza di Holoserike. L’evento ospiterà anche il raduno steampunk nordest e a conclusione della giornata ci sarà il rito della consacrazione del fuoco con l’intervento di Fabio Roshi. Durante la giornata sarà possibile visitare, su prenotazione, anche la villa settecentesca, gioiello dell’architetto veneziano Giorgio Massari. Ingresso gratuito per i bambini sotto 10 anni, tutte le info sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook di Villa Lattes.

«Istrana Fantasy è per noi una sfida, - spiega Emily Marocco, Area Manager di Euro&Promos – abbiamo messo in gioco le nostre competenze per rispondere alle nuove esigenze del settore culturale. L’idea è quella di trasformare un momento educativo in un’esperienza unica che permetta ai visitatori di sperimentare nuovi approcci alle attività che riguardano cultura e intrattenimento».

IL PROGRAMMA

Tutto il giorno:

- Area fantasy e Street food

- Giochi di ruolo e da tavola con il Regno di Atlantica e con associazioni ludiche

- Photoset con Il Boia di Noale

- Sfilata di figuranti fantasy

Dalle 15:00 in poi:

- ore 15.30 Spettacoli e intrattenimento con i Giullastri

- ore 16.00 Gara Fantasy Cosplay

- ore 18.00 Spettacolo di Danza con le Holoserike

e per concludere la giornata...

INTERVENTO STRAORDINARIO DI FABIO ROSHI PER IL RITO DELLA CONSACRAZIONE DEL FUOCO

Quest’anno inoltre Istrana Fantasy ospiterà il Raduno Steampunk nord est ed ancora si potrà visitare la Villa dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00 con visita guidata gratuita (su prenotazione all’ingresso: max 15 persone). La sicurezza e la tutela dei visitatori saranno al primo posto, per permettere lo svolgimento dell’evento e di fruire ai partecipanti delle speciali collezioni della famiglia Lattes. Sia negli spazi interni che negli spazi esterni della Villa, sarà obbligatorio mantenere le opportune distanze di sicurezza tra le persone previste dalla normativa in corso, attualmente stabilite in un metro. L’accesso al Museo è consentito solo muniti di mascherina e con idonea igienizzazione delle mani.

INFO E PRENOTAZIONI:

Gradita prenotazione ai seguenti contatti

- 0422/831888 – 334/6807378

- info@museovillalattes.it

- https://www.museovillalattes.it

- Pagina Facebook: https://www.facebook.com/villalattes

- Pagina Facebook: https://www.facebook.com/WeAreEuroPromos

- Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/177689531082339?ref=newsfeed

COSTO DEL BIGLIETTO

- Euro 8,00

- I bambini sotto 10 anni entrano gratis.

- Il biglietto si acquista il giorno stesso dell'evento.

- Ampio parcheggio.

- Il biglietto dà diritto anche alla visita alla Villa, museo degli automi e dei carillon, collezione unica al mondo.

