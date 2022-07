Lutto nel 51° Stormo di Istrana, addio al Generale di Brigata Riccardo Marchese

Il 51° Stormo di Istrana piange il Generale di Brigata Riccardo Marchese scomparso questa mattina, 4 luglio, lasciando nel dolore e nello sconforto i propri cari ed il personale del Reparto. Ufficiale di pregiate ed encomiabili doti umane e professionali, da sempre vicino alle sorti delle donne e degli uomini del Reparto, il Generale Marchese, sin dall’insediamento del Reparto avvenuto nel 1954, è stato un riferimento per il personale militare e per la comunità. Dopo aver lasciato il servizio attivo nel 1986, ha continuato a dare il suo contributo alla vita del Reparto gestendo l’Ufficio storico del 51° Stormo ed il Circolo del 51, di cui è stato socio fondatore nel 1971. Il Generale Marchese lascia l’amata figlia Michela e le due nipotine, Tiziana e Irene.

Chi era il Generale Marchese

Il Generale Marchese, nato a Botrugno (Lecce) il 20/09/1927, si era arruolato in Aeronautica nel lontano 1952. Trasferito presso la 51^ Aerobrigata di Treviso nel 1953, ha da sempre svolto il suo servizio come Capo Ufficio Comando fino al collocamento in quiescenza nel 1986. Durante gli anni di servizio ha avuto modo di sviluppare le sue indiscutibili doti di coordinatore delle attività aeronautiche presidiarie e cerimoniere per eventi di livello nazionale ed internazionale. Nel 1987 era stato nominato Presidente della Sezione AAA di Treviso, mantenendo la carica per 35 anni e portando la Sezione ad essere la più numerosa d’Italia con più di 1600 soci iscritti. Inoltre, dal 1990 al 2018, ha fatto parte del Consiglio Direttivo Nazionale della AAA – Aviatori d’Italia, prima come Consigliere e poi come Vice Presidente. Come Socio Fondatore del “Circolo del 51” ne ha ricoperto la carica di Segretario per 51 anni, supportando e sostenendo i sei Presidenti succedutesi, organizzando le varie Assemblee e le famose serate presso la Birreria di Pedavena, durante le quali centinaia di “aviatori” del 51 hanno condiviso la passione per il volo e l’onore di appartenere a questo glorioso Stormo. Con la Sua scomparsa una parte della storia del 51 è “volata via” lasciando attoniti amici, colleghi e centinaia di aviatori che hanno avuto l’onore di conoscerlo ed ammirarlo.