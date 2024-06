Istrana, il Comune è fra i primi aderenti alla comunità energetica rinnovabile

Il Comune di Istrana, tra i primi ad aderire alla Comunità energetica rinnovabile di Area Vasta promossa dal Consiglio di Bacino Priula. Nell’ultima seduta del consiglio comunale la maggioranza ha infatti approvato lo Statuto e l’atto costitutivo della fondazione di partecipazione attraverso la quale prenderà forma la CER cui hanno già preliminarmente aderito 18 Comuni della Provincia. Una soluzione, quella della Comunità energetica di area vasta denominata “Priula”, sollecitata dagli stessi sindaci che, cogliendo gli aspetti positivi di questo innovativo tipo di Comunità, in più occasioni avevano manifestato le difficoltà di poter avviare e gestire una CER con le sole forze di un Comune.

Le difficoltà evidenziate riguardano infatti la complessità della pianificazione, della progettazione e della gestione operativa e amministrativa di queste nuove entità giuridiche che, per un Comune di medie-piccole dimensioni, diventa praticamente impossibile. Ad occuparsi della produzione, consumo e gestione collettivamente della futura CER sarà, appunto, una Fondazione di partecipazione il cui avvio richiede un budget iniziale ripartito tra i 18 Comuni aderenti e che, per Istrana, equivale al versamento della quota di 824,18 euro. Commenta il sindaco, Maria Grazia Gasparini: “Quello della sostenibilità ambientale, delicata anche attraverso la modalità della Comunità energetica rinnovabile è un tema molto caro alla nostra amministrazione tant’è che già da più tempo stavamo lavorando per verificare la possibilità di attivarne una a livello comunale.

La soluzione prospettata dal Consorzio di Bacino Priula attraverso Contarina appare promettente in un’ottica di condivisione intercomunale e di centralizzazione della gestione attraverso un Polo unitario, pertanto, con fiducia abbiamo aderito a questo progetto che, ci auguriamo, possa anche aprire la strada verso l’acquisizione di contributi esterni”. Aggiunge il vicesindaco con delega all’ambiente, Simone Serrajotto: “Il pregio di questo progetto è indubbio tanto sul piano ambientale, quanto su quello economico che sociale vista la possibilità di autoconsumare e condividere l’energia prodotta in loco con fonti rinnovabili. Ma valore aggiunto è proprio il fatto di poter contare su una regia comune che supera, ad esempio i limiti della frammentazione o il fatto che diversi Comuni sono divisi tra più cabine primarie con ricadute su statuti e regolamenti differenti”.