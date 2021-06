"Stefano e' vivo nei giardini del Signore": in 500 per dirgli addio

Il funerale di Stefano Favaro, il 36enne di Ospedaletto di Istrana tragicamente scomparso lunedì in un incidente stradale in Valsugana. L'intera comunità, tra cui il sindaco Maria Grazia Gasparini, ha voluto rendergli omaggio. In molti sono stati costretti a seguire la cerimonia all'esterno, in un pomeriggio dalla temperatura estiva